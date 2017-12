Opozícia sa NKÚ nevzdáva, no rokovať bude bez Obyčajných

Šéfa kontrolného úradu volili neúspešne už štyrikrát. Kandidáta by opäť mala navrhnúť SaS.

25. mar 2013 o 15:02 TASR





BRATISLAVA. Opozičné strany sa nevzdávajú myšlienky, aby na čele Najvyššieho kontrolného úradu stal jej kandidát. Novinárom to potvrdili opoziční lídri s tým, že o ďalšom postupe budú rokovať.

"Najprv urobíme normálnu debatu o tom, v akom stave sa nachádzame," povedal šéf SDKÚ Pavol Frešo.

Či má podľa neho zmysel opäť postaviť Vladimíra Klimeša, ktorý už dvakrát neuspel, nepovedal. Opozícia chce najskôr diskutovať vo vnútri.

"Zmysel má, aby na čele NKÚ bol opozičný kandidát, aby sme mohli kontrolovať vládnu moc. Tomu podriadime všetky kroky," avizoval.

Dohodu s OĽaNO však zrejme hľadať nebudú. "Začal by som medzi štandardnými stranami, lebo poviem to tak veľmi jemne, nie každému kroku OĽaNO rozumieme a nie je to tým, že by som tomu venoval málo pozornosti," dodal Frešo.

Predseda Mosta-Híd je presvedčený, že opozícia by nemala prestať predkladať kandidátov, aby tam vládny Smer nakoniec nedal svojho človeka.

"Budeme rokovať ďalej, lebo tiež nie je normálne, aby nám každého odmietli," myslí si. Zároveň potvrdil platnosť dohody, že kandidáta zatiaľ navrhuje SaS.