Cestu za invalidmi štát komplikuje, vždy je potrebná pečiatka

Diaľničná známka nie je potrebná, iba ak postihnutý sedí v aute alebo má vodič potvrdenie, že ho práve viezol.

25. mar 2013 o 19:55 Michal Piško

BRATISLAVA. Rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom štát komplikuje život.

Zistiť, za akých podmienok môžu jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách, nie je jednoduché.

„Mám ťažko zdravotne postihnutého syna, ktorý je ubytovaný v domove so školou v Bratislave a poberá príspevok na auto. Musím mať diaľničnú známku, keď idem poňho, alebo som ho bol zaviezť a vraciam sa?“ pýta sa jeden z čitateľov v poradni na auto.sme.sk.

Ďalší rieši problém, či môže jeho syn šoférovať auto bez nálepky potom, ako postihnutého otca odvezie na letisko.

„Nechám ho, aby to dal na správne konanie, a budem sa dožadovať, nech mi ukážu zákon a nech ma dajú na súd,“ zastrája sa.

Neistotu a roztrpčenie vodičov vyvolal postoj ministerstva dopravy. V zákone sa píše, že za diaľnicu nemusia platiť vozidlá, na ktoré štát ťažko zdravotne postihnutým prispieva.

Iný výklad

Ministerstvo však k zákonu vydalo usmernenie, podľa ktorého diaľničná známka nie je potrebná, iba ak postihnutý sedí v aute alebo má vodič potvrdenie, že ho práve zaviezol napríklad do zdravotníckeho zariadenia.

Na stránke ministerstva dopravy sa stále dá nájsť aj iný výklad. Podľa neho vodičovi popri potvrdení o poberaní príspevku stačí doklad o umiestnení postihnutého v zdravotníckom, sociálnom či školskom zariadení.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že platí usmernenie, podľa ktorého treba pečiatku žiadať pri každej jazde.

„Vodič sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo obdobného zariadenia,“ vraví jeho hovorca Martin Kóňa.

Zároveň priznáva, že usmernenie nie je záväzné. „Nie je ho možné pokladať za záväzný výklad zákona. Ten môže poskytovať len Najvyšší súd.“

Vyjasniť situáciu nepomáhajú ani ministerstvo sociálnych vecí či polícia. Tvrdia, že diaľničné nálepky sa ich netýkajú a treba sa obrátiť na dopravu.

„Naše ministerstvo neurčuje okruh osôb, ktoré nie sú povinné platiť diaľničné známky, ani sa nemôže vyjadriť k aplikácii príslušných ustanovení zákona,“ povedal Michal Jurči z ministerstva sociálnych vecí.

„Otázky treba adresovať ministerstvu dopravy,“ vraví aj policajná hovorkyňa Denisa Baloghová. Jeho stanoviskom sa riadia aj policajti v teréne.

„Pokiaľ vodič nedokáže hodnoverne preukázať využitie vozidla na prevoz zdravotne ťažko postihnutej osoby a jazdí na diaľnici bez platnej diaľničnej známky, dopúšťa sa priestupku.“ Na mieste mu hrozí pokuta 140 eur a v správnom konaní až 700 eur.

Kontrolovať musia

Otázky na používanie diaľničnej známky patria spolu s parkovaním podľa šéfky Slovenského zväzu telesne postihnutých Moniky Vrábľovej medzi najčastejšie, ktoré v poradni riešia.

„Sama minimálne osemkrát mesačne odpovedám na také otázky,“ vraví.

Vodičom odporúča postupovať podľa usmernenia ministerstva dopravy.

„Je to pre nás administratívne zložité, ale, žiaľ, kontrolovať sa to musí, lebo sa stávali aj prípady, keď to bolo zneužívané,“ hovorí.