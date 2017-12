Kaník sa nevzdáva, opäť predkladá novelu o priestupkoch

V novom návrhu už poslanec SDKÚ nenavrhuje zníženie priestupkovej zodpovednosti z 15 na 14 rokov.

26. mar 2013





BRATISLAVA. SDKÚ po tretíkrát prichádza do parlamentu s novelou zákona o priestupkoch.

Ako povedal na tlačovej besede poslanec za SDKÚ Ľudovít Kaník, jej cieľom je zastaviť dynamický rast každodennej kriminality, s ktorou sa stretávajú ľudia najmä tam, kde žije veľmi veľká skupina ľudí závislá na sociálnych dávkach.

„Opakovane s návrhom prichádzame preto, lebo problém existuje, ale vláda sa tvári, že ho buď nevie riešiť, alebo ho odkladá, alebo pred ním zatvára oči. Tento návrh budem opakovane predkladať,“ povedal Kaník.

Verejnoprospešné práce namiesto pokuty

Návrh je podľa Kaníka očistený od kritizovaných zástupných problémov, ako je napríklad zníženie priestupkovej zodpovednosti z 15 na 14 rokov.

Podľa návrhu v priestupkovom zákone sa má zaviesť náhradné plnenie za finančnú sankciu, a to verejnoprospešné práce.

Príslušný orgán určí vykonanie tejto práce a stanoví lehotu na jej vykonanie v troch stupňoch. Išlo by o malé práce pre obec.

Rovnako má páchateľ odpracovať aj škody a nedoplatky. Keď ani tretíkrát táto osoba nenastúpi na verejnoprospešné práce, stáva sa to trestným činom marenia výkonu súdneho rozhodnutia, čo sa už posudzuje podľa Trestného zákona.

Za priestupky detí majú zodpovedať aj rodičia

SDKÚ chce novelou zaviesť aj prenesenie zodpovednosti za priestupky maloletých na ich rodičov. Rodičia budú môcť byť potrestaní verejnými prácami za priestupky svojich detí.

Za posledné dva roky maloletí spáchali 1 285 priestupkov. Sú to podľa Kaníka drobné krádeže, bitky, ničenie majetku a narúšanie spolužitia medzi občanmi. Problémy s nezvládnuteľnými žiakmi majú podľa Kaníka aj učitelia.

„Týmto by sa to zmenilo, za priestupky žiakov by zodpovedal rodič a ten by musel odpracovať trest za tento priestupok,“ upozornil Kaník.

SDKÚ tiež navrhuje novelu Exekučného poriadku. Modrí chcú v nej stanoviť, že odmena exekútora môže byť maximálne vo výške dlžnej čiastky.