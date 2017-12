Jarjabek: Abstinujúci poslanci sú niekedy horší, ako tí, ktorí si vypili

Igor Matovič by rád zmenil zákon, aby bolo možné opitých poslancov vykázať z rokovacej sály.

26. mar 2013 o 14:49 TASR





BRATISLAVA. Všetci v rokovacej sále Národnej rady poznajú človeka, ktorý aj s troma promile dokáže súkať paragrafy z rukáva.

Počas rozpravy k návrhu novely zákona o rokovacom poriadku, ktorý má umožniť vykázať poslancov pod vplyvom alkoholu z rokovacej sály, to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič.

"Ak niekto nehovorí, že ho nepozná, tak klame," odkázal Matovič poslancom.

Koho presne mal na mysli, nepovedal. "Ja sa ďalej nechcem pozerať na to, ako tento človek sa tu skrýva za nejaké kresťanstvo a podobné názvy," poznamenal.

Zákon by sa mohol podľa Poliačika zneužívať

Martina Poliačika (SaS), ktorý túto novelu od Branislava Škripeka (OĽaNO) označil za nebezpečnú a nedokonalú, označil Matovič za obhajcu alkoholikov.

"Milióny ľudí ak majú alkohol v krvi, stratia prácu. Poslanci nie. Kde sme?" pýtal sa šéf OĽaNO.

Poliačik však poukázal na to, že ak by bol poslanec vykázaný zo sály a po podrobení sa skúške by sa zistilo, že mal hladinu alkoholu na úrovni jedného vypitého piva, tak by bol zákon voči nemu zneužitý.

"Áno, stalo sa, že niektorí popili viac ako mali. Pri chronických alkoholikoch treba povedať, že by začali vytŕčať až vtedy, ak by nepili. Lebo keď pijú, tak sú v pohode. Prvý štamperlík si dávajú dvojručne, druhý jednou, tretí je už v pohode," myslí si Poliačik.

Plénu ponúkol aj ďalší príklad. "Predstavte si, že sa Smeru nebude páčiť, čo v pléne hovorím, pošlú ma na test a na pol dňa by mali odo mňa pokoj. Ja môžem ísť na akýkoľvek drogový test hneď teraz a aj kedykoľvek v budúcnosti, ale je to nebezpečné. Treba akceptovať, že niektorí ľudia užívajú drogy a pijú alkohol. Ak sa na to príde, áno, treba to rozniesť po celej republike, ale dávať to do zákona nie je dobré. Keď, tak treba zakázať požívanie alkoholu," myslí si.

Je to omyl, myslí si o návrhu Jarjabek

Dušan Jarjabek (Smer) tvrdí, že návrh zákona je omyl a každý je zodpovedný sám za seba.

"Prečo vy chcete svoje kritériá nanucovať niekomu inému? Ja mám niekedy pocit, že tí abstinujúci v poslaneckej snemovni sú niekedy horší, ako tí, ktorí majú vypité dva či jeden pohárik. To predsa vôbec nie je meradlom toho, čo sa v snemovni deje," podotkol.

Autor návrhu Škripek je presvedčený, že o osude krajiny by sa malo rozhodovať triezvou hlavou.

"Apelujem len na sebadisciplínu. Mali by sme sem chodiť triezvi. Ak sa to nepodarí, máme sebareflexiu, aby sme nehovorili na mikrofóny opití," vyhlásil.