Na Veľkonočnú nedeľu sa mení čas, budeme spať kratšie

V nedeľu o 2:00 si posunieme ručičky hodiniek na 3:00, začína sa letný čas.

29. mar 2013 o 15:00 Michal Piško

BRATISLAVA. Jarné prázdniny majú školáci za sebou už vyše mesiaca, kalendárny začiatok jari prišiel pred jedenástimi dňami a v sobotu v noci sa začína aj letný čas.

Na počasí to však tento rok nebadať a Biela sobota nebude na väčšine územia Slovenska biela len v kresťanskom ponímaní.

Oteplenie je zatiaľ v nedohľadne

„Až do Veľkonočného pondelka bude prevládať oblačné počasie s častými zrážkami, ktoré budú už v polohách od 600 metrov zväčša snehové,“ vraví meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Zaujec.

V noci má na väčšine územia stále mrznúť a teploty sa budú pohybovať od nuly do mínus päť stupňov Celzia.

Vysoko nad nulu nevystúpia ani cez deň, keď by mali dosiahnuť najviac šesť stupňov a sneh sa tak vo vyšších polohách ešte nejaký čas udrží.

„Teploty sú výrazne podpriemerné. Nepamätám sa, aby sa koncom marca držala na juhozápadnom Slovensku súvislá snehová vrstva viac ako tri dni v kuse,“ vraví meteorológ.

Oteplenie nesľubujú ani desaťdňové predpovedné modely. „V najbližšom období ešte jar nepríde a bude pretrvávať skôr zimný charakter počasia,“ dodáva Zaujec.

Dajte si pozor pri cestovaní vlakom

Optimizmus môžu meteosenzibilní ľudia hľadať aspoň v prechode na letný čas, ktorý prinesie aj dlhšie dni.

V Bratislave v nedeľu zapadne slnko až o 19.19 (infografika), v Košiciach to bude o štvrťhodinku skôr.

Bežné denné práce sa však budú dať vykonávať ešte o čosi dlhšie, občiansky súmrak, čo je astronomický termín pre čas, dokedy sa dá pri dennom svetle čítať, príde ešte o polhodinu neskôr.

Hviezdy začnú na oblohe vychádzať v Košiciach o štvrť na deväť, v Bratislave o štvrť hodiny neskôr. Vtedy sa podľa astronómov začne nautický súmrak.

Na zmenu času by si však mali dať pozor noční cestujúci, rýchliky R 442 Šírava z Humenného do Prahy, R 614 z Humenného do Bratislavy a R 615 opačným smerom budú pre posun hodinu meškať.

Kliknutím infografiku zväčšíte