Strelca z Hurbanova odsúdili na deväť rokov väzenia

27. mar 2013 o 10:00 Veronika Prušová, Veronika Prušová a tasr, sita

Špecializovaný trestný súd zároveň nariadil Milanovi Juhászovi psychiatrické liečenie a ochranný dohľad na tri roky.



PEZINOK. Bolo asi desať hodín ráno, keď v sobotu 16. júna 2012 prišiel mestský policajt Milan Juhász na dvor rodinného domu jednej z mnohých rómskych rodín v Hurbanove. Bez slova vytiahol zbraň a začal strieľať.

Troch ľudí zabil tak, že ich trafil do hlavy či hrudníka. Ďalších dvoch postrelil. Na dvore boli aj ďalší. Je len zhoda náhod, že obetí masakry nebolo viac.

Za viacnásobnú vraždu dostal v stredu Juhász od Špecializovaného trestného súdu v Pezinku deväťročný trest. To, že nedostane doživotie či 25 rokov, ako by mu za normálnych okolností hrozilo, bolo zrejmé už od utorka, keď vypovedali odborníci na psychiatriu a psychológiu.

Samotný prokurátor v stredu ráno vzhľadom na duševný stav strelca navrhol mimoriadne znížený trest deväť rokov.

Presvedčili súd

Sudcov pri zmiernení trestu presvedčilo tvrdenie znalcov, že Juhász mal v čase streľby natoľko znížené ovládacie a rozpoznávacie schopnosti, že takmer dosiahli hranicu vymiznutia.

Spochybnenie posudku zástupcom poškodených pozostalých nezavážilo.

„Senát nedospel k tomu, že by posudok trpel nedostatkami alebo bol vypracovaný tendenčne v snahe pomôcť obžalovanému,“ povedal sudca Roman Púchovský.

Juhász po vyhlásení rozsudku mlčal. Tak ako väčšinu pojednávania. „Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Nemám k tomu čo dodať,“ bolo jediné, čo povedal vo svojej záverečnej reči.

Chronológia Streľba 16. júna 2012 : Milan Juhász zastrelil v Hurbanove troch ľudí, dvoch zranil;

: Milan Juhász zastrelil v Hurbanove troch ľudí, dvoch zranil; december 2012 : prokuratúra uzavrela vyšetrovanie;

: prokuratúra uzavrela vyšetrovanie; január 2013 : špecializovaný súd hovorí, že nešlo o úkladnú vraždu, a tak nemá prípad riešiť, Najvyšší súd nesúhlasí;

: špecializovaný súd hovorí, že nešlo o úkladnú vraždu, a tak nemá prípad riešiť, Najvyšší súd nesúhlasí; 25. marca 2013 : na prvom pojednávaní sa Juhász priznal;

: na prvom pojednávaní sa Juhász priznal; 27. marca 2013: súd rozhodol.

Jeho obhajkyňa Adriena Vysudilová žiadala, aby ho súd úplne oslobodil od trestnej zodpovednosti. Odmietala, že išlo o úkladnú vraždu, ako tvrdila prokuratúra.

Juhász podľa nej zabíjanie nepripravoval. V prípade plánovania by vraj nešiel strieľať v šľapkách, v ktorých chodil po dome, a nevybral by si sobotňajšie dopoludnie, keď je v Hurbanove rušno.

Advokátka nesúhlasila ani s tým, že by bývalý dlhoročný mestský policajt na svoje obete cielene mieril. „Vzdialenosť medzi ním a obeťami bola taká minimálna, že ak by mieril, následky by boli iné, tragickejšie.“

Napriek tomu, že s týmto jej tvrdením sa súd nestotožnil, z Pezinka odchádzala s miernym úsmevom.

„Ja som spokojná, keď je môj klient spokojný. A on je,“ povedala Vysudilová.

Obžalovaný sa vyjadrovať nechcel, rovnako ani primátorka Hurbanova Margita Zemková, ktorá celý proces sledovala.

"Návrh trestu bol starostlivo zvažovaný a plne zohľadňoval a odôvodňoval všetky skutočnosti viažuce sa k osobe páchateľa, k skutku a najmä k stavu jeho podstatne zníženej príčetnosti," povedal po rozsudku prokurátor Aurel Pardubský.

Podľa neho by Juhász mohol o podmienečné prepustenie požiadať po odsedení si troch štvrtín trestu.

"U tohto páchateľa je dôležité zdôrazniť, že mu bolo popri treste odňatia slobody uložené ochranné liečenie ústavnou formou, ktoré nie je viazané na nejaký čas," pripomenul.

Či alebo kedy sa dostane Juhász na slobodu teda záleží od lekárov a súdu, pretože jedine súd môže v tomto prípade ochranné liečenie ukončiť.

Rodine peniaze nedali

Stredajší rozsudok s mimoriadne nízkym trestom je právoplatný. Neodvolal sa totiž prokurátor ani strelec.

Obete streľby a pozostalí po zavraždených odišli zo súdu bez odškodnenia, hoci sudcovia mohli rozhodnúť aj o ňom. Žiadali spolu vyše 91-tisíc eur.

Podľa predsedu senátu Púchovského by rozhodovanie o náhrade škody presiahlo dokazovanie potrebné pre trestné stíhanie, a teda by predĺžilo konanie. Súd preto poškodených odkázal na civilný súd.

Prípad Milana Juhásza je taký výnimočný, že mimoriadne nízky trest si žiada veľa vysvetľovania, píše Roman Pataj

Rómovia sú z výšky trestu zhrození

Deväťročný trest pre mestského policajta Milana Juhásza (52), ktorý vlani spôsobil masakru v Hurbanove, je podľa Rómskej iniciatívy Slovenska (RIS) aj Strany rómskej únie na Slovensku veľmi nízky.

"RIS s hrôzou prijala správu o treste pre brutálneho vraha Milana Juhásza," povedal predseda iniciatívy Václav Kappel.

"Strana rómskej únie ostro protestuje proti deväťročnému trestu pre strelca z Hurbanova Milana Juhásza za trojnásobnú vraždu a dve vážne zranenia," pridáva sa aj predseda Strany rómskej únie František Tanko.

Kappel si myslí, že celý priebeh vyšetrovania a následného dokazovania viny bol povrchne vedený.

"Samotný kvázi odborný posudok zo strany psychiatra a psychológa vyznieva nedôveryhodne, lebo podľa zákona o policajnom zbore všetci policajti povinne musia absolvovať testy spôsobilosti na výkon svojej funkcie," dodal.

Rómovia vyzývajú ministra spravodlivosti o prešetrenie priebehu vyšetrovania a následného súdneho konania celého prípadu. Trest je smiešne nízky aj podľa Tanka. "Pokladáme ho za neprimeraný závažnosti trestného činu a za rasovo motivovaný," hovorí. Milan Juhász podľa jeho slov doživotne nepatrí na slobodu.

Žalobca: Posudok nebol účelový JÁN HRIVNÁK je prokurátorom takmer tridsať rokov. Stretli ste sa už s prípadom, že viacnásobný vrah vďaka znalcom dostal taký nízky trest? „Je to prvý prípad, ktorý priamo dozorujem. Mal som však prípad závažnej dopravnej nehody, keď bol páchateľ označený za nepríčetného. Vtedy sa zastavilo konanie už v príprave a prípad nešiel ani pred súd.“ Je prípad z Hurbanova dôkazom, že niekedy môžu mať znalci veľkú moc? „Znalec poskytuje súdu aj orgánom činným v trestnom konaní veľmi významný dôkaz. Aby ho spracoval, musí obžalovaného podrobne vyšetriť. Je jediný, kto vie posúdiť, čo sa v hlave páchateľa v čase páchania trestného činu deje. Je to odborník na svojom mieste.“ Ani na chvíľu ste nezapochybovali, či posudok nie je účelový? „Znalcov sme podrobili podrobnému výsluchu. Dopĺňali sme rôzne otázky k už spracovanému posudku. Takto sme sa dopracovali k tomu, že konštatovanie znalca je bez pochybností.“ Nestáva sa, že obžalovaní sa snažia pomocou posudkov dosiahnuť priaznivejšie tresty? „Nevylučujem, že sa mohlo stať, že sa v minulosti niečo manipulovalo. Určite sa to však netýka takejto situácie.“ Veronika Prušová

Nízky trest nemusí byť dostatočnou výstrahou Podľa splnomocnenca pre Rómov Petra Polláka by trest mal mať aj odstrašujúci účinok. BRATISLAVA. Milan Juhász zastrelil troch Rómov a dvoch zranil. Rasový motív však súd v jeho čine neodhalil. V minulosti údajne konflikty s Rómami nemal. Znalci aj súd sa zhodli, že jeho streľbu vyvolala frustrácia z toho, že nedokázal ako mestský policajt riešiť problémy s neprispôsobivými spoluobčanmi. Za svoje radikálne riešenie si od niektorých zaslúžil uznanie, objavuje sa najmä na internetových diskusných fórach. Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku hovorí, že práve takáto reakcia, ako aj neschopnosť politikov ju rázne odsúdiť, je desivejšia ako „mimoriadny exces“ Juhásza. To by malo byť ponaučením z tejto tragédie. Protirómska atmosféra totiž podľa neho silnie. Je to nebezpečný trend, ktorý môže viesť k omnoho tragickejším nešťastiam, ako bolo to v Hurbanove. Oravec si však nemyslí, že nízky trest pre Juhásza by teraz mohol motivovať protirómsky naladených ľudí na podobný čin. „Myslíte si, že neonacista, ktorý chce spáchať takýto útok, myslí na takúto rovnicu?“ Naopak vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák hovorí, že v prípadoch, ako bol masaker v Hurbanove, by mal byť trest výstrahou pre ostatných, aby sa podobná tragédia nestala. „Neviem však, či tento trest bude dostatočnou výstrahou.“ Veronika Prušová

