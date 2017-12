Oznamovatelia korupcie sa ochrany pred stratou práce nedočkajú

Daniel Lipšic chcel chrániť a odmeňovať oznamovateľov korupcie, Smer sa hlasovania o jeho návrhu zdržal.

BRATISLAVA. Oznamovatelia korupcie nebudú chránení pred stratou zamestnania.

Poslanci Národnej rady neposunuli do druhého čítania návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi z dielne Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej (obaja nezaradení).

Zákon, ktorý mal zároveň odmeňovať oznamovateľov korupcie, podporilo 58 opozičných poslancov. Členovia vládneho Smeru sa zdržali.

Výška odmeny mala dosiahnuť až desať percent zo sumy, ktorú štátnemu rozpočtu oznamovatelia zachránia, maximálne však do výšky 50-násobku minimálnej mzdy (v súčasnosti 16 885 eur).

"Malo by to fungovať tak, že ministerstvo spravodlivosti by rozhodovalo o tom, že pokiaľ bude niekto právoplatne odsúdený aj na základe dôkazov poskytnutých oznamovateľom trestnej činnosti, tak bude môcť dostať odmenu," priblížil Lipšic.

Podobnú zmenu ministerstvo vnútra pod jeho vedením pripravovalo už počas predchádzajúcej vlády Ivety Radičovej. Lipšic takúto zmenu pripustil ešte v decembri 2010, keď bol členom KDH.

Poslanec tiež pripomenul medializované prípady referentky študijného oddelenia právnickej fakulty alebo úradníčky ministerstva práce.

"Títo ľudia budú chránení v pracovnoprávnych alebo iných vzťahoch - nebude možné ich preložiť, vyhodiť, pokiaľ na to nedá súhlas Národný inšpektorát práce," tvrdil.

Takmer totožný návrh zákona predložil aj líder KDH Ján Figeľ. Keďže nevidel podporu, krátko pred hlasovaním ho stiahol. Snemovňa sa ním bude opäť zaoberať v máji.