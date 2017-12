Hlina ani Kaník necítili podporu a stiahli svoje návrhy

Parlament nehlasoval o zmenšení príspevku pre politické strany ani o zmene trestania priestupkov maloletých.

27. mar 2013 o 11:45 TASR

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady Alojz Hlina nevidel podporu pre trojicu svojich zákonov, a tak ich krátko pred hlasovaním stiahol.

Tento postup mu umožní, aby sa nimi parlament opäť zaoberal už na májovej schôdzi. Ak by teraz návrhy snemovňa zamietla, opätovne by ich bolo možné predložiť až o pol roka.

Prvou iniciatívou bola novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorou Hlina žiadal, aby príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa dostávali rodičia iba na prvé dieťa.

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi by nemali dostávať príplatok vo forme peňazí, ale v nepeňažnom plnení od obce v spolupráci s platiteľom, príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlina tvrdí, že štát by jeho opatrením ušetril ročne viac ako 17 miliónov eur.

Novelou zákona o vysielaní a retransmisii chcel zase Hlina dosiahnuť, aby sa reklama na alkohol na televíznych obrazovkách neobjavovala skôr ako pred polnocou. V súčasnosti ju možno vysielať od 22.00 h.

Jeho tretím návrhom bola novela zákona o politických stranách a hnutiach. Ak by ju poslanci prijali, politické strany by prišli o 10 percent zo sumy, ktorú im vypláca štát na ich činnosť. A to bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahli vo voľbách. Platiť by to malo od budúceho roka.

Svoju novelu, ktorou chce riešiť priestupky maloletých, stiahol aj poslanec SDKÚ Ľudovít Kaník.

Odôvodnil to tým, že nemá podporu Smeru a bez jeho poslaneckých hlasov novela nemá šancu na úspech.

"Napriek tomu, že som sa veľmi snažil a problém je naliehavý a viem, že si to uvedomujú aj mnohí poslanci Smeru, žiaľbohu ten čas ešte nenastal, aby sa na to Smer nepozeral cez stranícke oči, takže keďže viem, že by táto novela nebola podporená, sťahujem tento bod," povedal Kaník.

Opozičný poslanec v novele navrhuje, aby si priestupky maloletých museli rodičia odpracovať verejnoprospešnými prácami. Túto možnosť by mali mať podľa stiahnutého návrhu rodičia, ktorí nemajú na zaplatenie pokút či škôd.

Opatrením chce Kaník riešiť aj prípady, keď často maloleté, priestupkovo nezodpovedné deti, páchajú priestupky na popud rodičov či iných členov rodiny s vedomím, že tieto priestupky nebudú postihnuté.