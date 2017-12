Marec je najchladnejší za posledných 37 rokov

Na konci marca snežilo naposledy v roku 2004. Výrazné oteplenie cez sviatky neočakávajú.

27. mar 2013 o 16:00 Michal Durdovanský

BRATISLAVA. Vianoce na Slovensku veľmi biele neboli, Veľkonočný pondelok sa počasím a teplotami bielej atmosfére výrazne priblíži. Hovoria predpovede meteorológov pred sviatkami.

Tak dlhá zima bola u nás naposledy v roku 2004, snehu však tak veľa vtedy nebolo. V roku 1996 snežilo ešte aj začiatkom apríla.

Také silné mrazy boli naposledy v marci roku 1976, predtým ešte štyrikrát.

Zvláštna zima

„Tohtoročná zima bola z hľadiska cirkulácie vzduchu v atmosfére veľmi zvláštna. Do južného Ruska prúdil teplý vzduch, no do strednej a západnej Európy vzduch studený,“ vysvetľuje klimatológ SHMÚ Pavol Faško.

Na východe Slovenska preto snežilo menej, ako na západe.

Od roku 1951, odkedy je otvorená stanica na bratislavskej Kolibe, to bola tretia najzasneženejšia zima. Zima je pritom ako celok teplotne normálna, len marec je nezvyčajne chladný a platiť to bude ešte aj počas veľkonočných sviatkov.

Mráz koncom marca nie je výnimočný, nezvyčajné je to, že je to jav dlhodobý a platí na celom území republiky.

Po oteplení sa znova ochladí

Cez víkend má byť zamračené s dažďom aj snežením. Môže sa otepliť až do sedem stupňov.

„V nedeľu ku nám začína opäť prenikať chladnejší vzduch,“ vraví meteorologička Dagmar Krišková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Zrážky by mali od nového týždňa ustupovať. „Od pondelka očakávame zmenšenie oblačnosti a prechodné ochladenie,“ vraví Krišková. Keďže má počas nocí mrznúť, meteorológovia varujú pred poľadovicou.