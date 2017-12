Sudkyňa Kožíková dostala namiesto penzie stáž

Harabin žiadal pre svoju pravú ruku dva roky, Súdna rada schválila rok. Sudkyňa si oddiali odchod do dôchodku.

28. mar 2013

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom



BRATISLAVA. Do októbra minulého roka bola jednou z najznámejších tvárí Súdnej rady, hneď po jej predsedovi Štefanovi Harabinovi.

Sudkyňa Helena Kožíková sa teraz vracia. Členovia rady jej vo štvrtok na Harabinov návrh odobrili ročnú stáž.

„Nejde o žiadnu trafiku. My tu toho sudcu vyžmýkame do posledného špiku,“ reagoval Harabin na to, že sudkyňu odhovoril od dôchodku a pritiahol k sebe.

Plat jej zostane

Vďaka stáži nepríde Kožíková o sudcovský plat, hoci pojednávať nebude. Pôvodne Harabin žiadal pre svoju niekdajšiu „pravú ruku“ stáž na dva roky, členovia rady odsúhlasili jeden.

Rade by mala pripravovať právne analýzy k zasadnutiam. Ak by neprešla, mohlo by sa podľa Harabina stať, že by tento servis nemal pre členov kto robiť.

Ešte koncom minulého roka by stáž mohla trvať najdlhšie tri mesiace a rozhodoval by o nej minister spravodlivosti.

Tomáš Borec (za Smer) však súhlasil s novelou zákona, ktorá pravidlá nastavené jeho predchodkyňou Luciou Žitňanskou z SDKÚ zmenila.

„Išlo o účelový krok, ktorý vyhovuje akurát tak Harabinovi,“ povedala Žitňanská. Borec na stáž Kožíkovej reagoval tým, že rozhodnutie ponecháva na radu. Na otázku, či jej prípad nie je dôvodom, že zmena pravidiel bola chybou, priamo neodpovedal.

Jeho hovorkyňa zopakovala len dôvodovú správu k novele, podľa ktorej „prax preukázala, že je vhodné, aby sa skúsenosti sudcu z výkonu súdnictva mohli účinne využívať aj pre potreby Súdnej rady.“

Dlhodobo chorľavela

O rok kratšiu stáž pre Kožíkovú presadil predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský.

Pripomenul, že odchádza zo súdu Bratislava IV, kde je najhoršia personálna situácia. Pre zmeny na sudcovských miestach sa tam stále prerozdeľujú spisy.

Civilní sudcovia, akou je aj Kožíková, nemajú vybavených 450 spisov, dodal nitriansky krajský sudca Ján Vanko. „To je hrôza,“ hovorí.

Po Kožíkovej neostanú na súde žiadne nevybavené veci. Nemôžu, pretože ich podľa Sádovského pre jej dlhodobú práceneschopnosť už museli prerozdeliť. Na časté zmeny na súde a zlú situáciu upozornila aj šéfka súdu Mária Čechovičová.

So stážou súhlasila, ale spomenula, že Kožíková bola dlho chorá. Podobne aj jej kolegyňa, a tak ostatným sudcom musela prerozdeliť asi 900 spisov.

Nové pravidlá stáže pomohli aj sudcovi Jurajovi Sopoligovi, ktorému vďaka nim mohli predĺžiť stáž na ministerstve.

Rada tiež mohla vďaka nim vo štvrtok odsúhlasiť pridelenie troch okresných sudcov vrátane členky rady Aleny Šiškovej, na Najvyšší súd. Bez konkurzu, len na základe Harabinovho návrhu.