Úradníčky od Boreca sa stanú sudkyňami

Súdna rada nemala výhrady k tomu, aby sa sudkyňami stali podriadené štátnej tajomníčky Jankovskej.

28. mar 2013 o 11:22 Veronika Prušová

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom



BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti, ktoré Smer zveril Tomášovi Borecovi, zrejme príde o dve významné úradníčky.

Šéfku sekcie právnych služieb Denisu Cvikovú a šéfku kancelárie štátnej tajomníčky Zuzanu Maruniakovú Súdna rada odporučila prezidentovi vymenovať za sudkyne.

Obe spadajú organizačne pod štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, rovnako ako referát, ktorý má na starosti výberové konania na sudcov. Ministerstvo v minulosti odmietlo, že by úradníčky mohli byť na konkurzoch zvýhodnené.

Cviková bola kedysi členkou dozornej rady spoločnosti HM Invest, ktorá sa spomínala v kauze Gorila. Spoločnosť je naviazaná na Zoltána Vargu, majiteľa konšpiračného bytu, aj na bývalého ministra hospodárstva Jirka Malchárka.

Cviková tvrdila, že v rade musela byť, lebo to súviselo s jej právnymi službami klientovi. Členovia Súdnej rady pochybnosti o konkurze nemali.

Ani jeden sa naň nespýtal. Cviková musela napríklad odpovedať na otázku šéfa rady Štefana Harabina, či je pre sudcov potrebný etický kódex.

„Špeciálne by ho sudca nemal potrebovať. Mal by to mať v sebe,“ zhrnula odpoveď Cviková. Myslí si, že už na konkurze by sa malo zistiť, či budúci sudca spĺňa morálne aj osobnostné kvality na výkon funkcie.

Ak výberom prejde, tak ich už zrejme podľa nej má. Harabin bol s odpoveďou spokojný, po jej vystúpení dodal, že etický kódex potrebujú len politici, tak „nech si ho aj robia“.