Sneh na juhu a východe vystrieda dážď, na západe však bude opäť snežiť

Po intenzívnom daždi môžu stúpnuť hladiny Nitry, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu, platí výstraha druhého stupňa.

30. mar 2013 o 15:42 TASR





BRATISLAVA. Od osem až do 25 centimetrov nového snehu by malo napadnúť od sobotného večera do polnoci 1. apríla na Záhorí, v oblasti Malých Karpát, na strednom Považí a na severe krajiny.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je to na danú ročnú dobu výnimočný jav.

"V tom istom období očakávame na mnohých miestach v južnej polovici územia Slovenska a na krajnom východe výdatný dážď. Miestami spadne 20 až 40 milimetrov zrážok," informoval meteorológ SHMÚ Pavol Beránek.

Druhý stupeň výstrahy bude od soboty 18.00 h do nedele 23.00 h platiť pre celé stredné Slovensko, konkrétne pre okresy Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš a Krupina.

SHMÚ zároveň vydal pre spomínané okresy, okrem okresov Banská Bystrica a Brezno, aj II. stupeň hydrologickej výstrahy.

Hydrologička SHMÚ Daniela Kyselová k tomu dodala, že vzhľadom na existujúce zásoby vody v snehovej pokrývke, vysokú nasýtenosť povodí, oteplenie a očakávané intenzívne zrážky predpokladajú v povodiach Nitry, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu vzostupy vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcim stupňom povodňovej aktivity.

TASR informoval Ivan Garčár zo SHMÚ.