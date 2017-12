Nominanti Mosta platili za posudky zmlúv z čias SNS. Analýzy nevedia nájsť

Štát zaplatil 70-tisíc eur za analýzy, ktoré nikto nevie najsť.

1. apr 2013 o 20:18 Miroslav Kern

Nominanti SNS uzatvorili predraženú zmluvu na prázdnu budovu. Most-­Híd to skúmal analýzou, ktorú nikto nevidel.

BRATISLAVA. Predražený storočný prenájom budovy v Liptovskom Mikuláši, o ktorom denník SME písal minulý týždeň, nie je jediným prípadom zvláštneho hospodárenia s majetkom štátneho Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ).

Nevýhodnú zmluvu, na základe ktorej dostávala firma Armagedon 89-­tisíc eur mesačne za poskytnutie budovy pre archív, podpísali počas prvej vlády Roberta Fica nominanti SNS.

Po voľbách v roku 2010 ich vystriedali nominanti Mosta-­Hídu, ktorí si objednali a zaplatili sériu zvláštnych analýz.

Analýza 1: Prenájom

Kartografi Za čo platili a budú platiť firme Armagedon budú platiť 89-­tisíc eur mesačne za prenájom budovy najmenej do roku 2057,

za prenájom budovy najmenej do roku 2057, analýza návrhu postupného zvyšovania nájmu na dvojnásobok stála 7176 eur,

za právne analýzy, ktoré vypracoval advokát Vladimír Hrtko, dali vyše 70-­tisíc eur. Nevedia ich nájsť.

GKÚ nechal na pokyn nadriadeného Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) urobiť právnu analýzu zmluvy s Armagedonom. Stála 35 520 eur a zadali ju advokátovi Vladimírovi Hrtkovi.

Keď do ústavu prišiel minulý rok nový riaditeľ Juraj Celler, analýzu hľadal, ale nenašiel.

Na úradnom prerokovaní sa oficiálne pýtal bývalého riaditeľa Ľuboslava Michalíka, či mu analýzu dodali. Podľa zápisnice odpovedal: „Plnenie dodané nebolo v žiadnej forme.“

Michalík dal pritom príkaz na uhradenie faktúr. Keď GKÚ písomne žiadal od advokáta Hrtka peniaze naspäť, odpísal, že už ju v ústave osobne odovzdali a 35-­tisíc eur s úrokmi odmietol vrátiť.

Analýza 2: Bezpečnosť

Právnik Hrtko na objednávku GKÚ analyzoval za ďalších 35 540 eur aj inú zmluvu, ktorú za prvej Ficovej vlády podpísal riaditeľ ústavu Patrik Hensel.

Týkala sa systému s názvom Centrálne monitorovanie bezpečnosti, za ktorý zaplatil GKÚ medzi rokmi 2008 a 2010 viac ako desať miliónov eur.

Ani táto analýza v úrade nie je a aj v jej prípade Michalík tvrdí, že ju nedodali.

Okresný súd Bratislava II vo februári rozhodol, že Hrtko má vrátiť štátu 71 160 eur. Advokát sa odvolal.

SME oslovilo cez jeho asistentku aj Hrtka. Na odkaz nereagoval.

Analýza 3: Indexácia

Za prenájom budovy dostával Armagedon asi 9,9 eura, pričom v Liptovskom Mikuláši sa skladové priestory prenajímajú ani nie za tretinu.

Firme sa to však málilo a štátu navrhla indexáciu nájomného, podľa ktorej by sa suma do roku 2057 postupne zvýšila zhruba až na 20 eur za štvorcový meter.

Aj tento návrh si vedenie GKÚ a ÚGKK za vlády Ivety Radičovej nechalo zanalyzovať.

Externý poradca, firma ADG­AVOS TAX, vypracovala za 7176 eur 14-­stranový dokument, ktorého záverom je, že zvyšovanie nájomného neodporúčajú.

Faktúru za ÚGKK podpísala vtedajšia šéfka služobného úradu Jana Jakabová, ktorá je momentálne šéfkou osobného úradu ministerstva obrany.

Ako vždy, nehovorí sa o jedinej podstatnej veci - na čie účty a ktoré adresy odtekajú príjmy za nájom z firmy Armagedon, píše Peter Schutz