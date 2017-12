Primátori a starostovia majú byť silnejší, navrhuje Smer

Primátorom a starostom chcú umožniť menovať a odvolávať šéfov rozpočtových aj príspevkových organizácií obce.

2. apr 2013 o 10:39 TASR

BRATISLAVA. Primátori a starostovia slovenských miest by mali mať od augusta silnejšie kompetencie.

Poslanci vládneho Smeru im chcú priznať právo menovať a odvolávať šéfov rozpočtových či príspevkových organizácií danej obce. V súčasnosti o nich rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Pätica poslancov Jana Vaľová, Jana Laššáková, Peter Fitz, Viera Mazúrová a Otto Brixi (všetci Smer) to v návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa začne parlament zaoberať na májovej schôdzi, vysvetľujú zodpovednosťou starostov a primátorov za chod mesta či obce.

Členovia snemovne pripomínajú, že v septembri 2011 pribudla nová skutková podstata trestného činu verejných činiteľov, podľa ktorého ak si nesplnia povinnosť vyplývajúcu z ich právomoci pri správe majetku štátu, obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie a spôsobia tým škodu veľkého rozsahu, potrestajú sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

"Aj z tohto dôvodu, keďže primátor či starosta ako štatutár zodpovedá za chod obce a je trestnoprávne zodpovedný za škody, musí mať kompetencie priamo si vyberať riadiacich pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií," argumentujú vládni poslanci.

Návrh novely zároveň počíta s tým, že sa mierne zníži plat aj možná odmena pre hlavného kontrolóra obce.

Podľa poslancov Smeru sa pri úpravách platov na týchto funkcionárov pozabudlo a v niektorých mestách nastali prípady, že pri základnom plate primátora mal kontrolór aj s odmenou vyšší príjem ako šéf mesta.

Právna norma má zároveň priniesť zníženie počtu mestských poslancov v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000. Kým dnes môžu mať od 13 do 19 poslancov, po novom sa má rozmedzie zúžiť na 13 až 17. Toto ustanovenie má platiť až po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Kompetencie primátorov sa naposledy posilňovali vlani na jeseň. Prví muži Bratislavy a Košíc, ako aj starostovia tamojších mestských častí, vtedy získali možnosť sami si vyberať svojich námestníkov. Dovtedy im ich muselo odobriť mestské, resp. miestne zastupiteľstvo.