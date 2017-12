Prokurátor: Rozhorčenie chápem, ale Juhász je chorý

2. apr 2013 o 20:05 Monika Tódová

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry JÁN HRIVNÁK si je istý, že v prípade masového vraha z Hurbanova rozhodli spravodlivo.

Prečo sa v prípade nerobil ešte jeden kontrolný posudok?

„Robí sa to, keď vznikajú pochybnosti. Ak v záveroch znalcov žiadne pochybnosti nie sú, nie je kontrolný posudok nutný.“

To, že mal pochybnosť zástupca rodiny, nie je dostatočné?

„Ak len tak povie, že navrhuje kontrolný posudok, tak nie je dôvod, prečo by sme to mali akceptovať. Nebolo to relevantne odôvodnené.“

Nepochybovala by verejnosť o výške trestu menej, keby boli posudky aspoň dva?



„Keďže znalci svoje závery odôvodnili zo všetkých uhlov pohľadu, nevznikol dôvod pochybovať ani orgánom činným v trestnom konaní, ani súdu. Chápem pozostalých aj rómsku komunitu, že v ich mysliach vznikajú otázniky, ale za prokuratúru môžem garantovať, že vec bola nieže na sto percent zadokumentovaná, ale na tisíc percent. Chápem aj to, že sa im na prvý pohľad javí deväť rokov málo. Málo by to bolo v prípade zdravého páchateľa, ale odsúdený Milan Juhász nepatrí do kategórie zdravých.“

Možno chýba silný argument. Dovtedy si na ňom nikto nič nevšimol, bol frustrovaný z práce, javí sa to ako niečo bežné.

„Psychické choroby majú veľa skrytých foriem, rôzne vývinové štádiá. Keby sme dokázali, že každý človek v republike sa dobrovoľne podrobí psychiatrickému vyšetreniu, vedeli by sme povedať, koľko ľudí je chorých a koľko úplne zdravých. Keďže to nemáme, veľká časť populácie sa nám javí ako zdravá. Psychické choroby sa často prejavujú až vo vyhrotených situáciách, a preto sa nám zdá, že normálne správanie je príznakom zdravého človeka. Stretol som sa s vrahmi organizovanými v rôznych zločineckých skupinách. U nich nebolo pochýb, že sú zdraví. Vraždili chladnokrvne. To, že Juhász išiel vraždiť v papučiach za bieleho dňa pred svedkami, bez snahy zahladiť stopy, nám veľa navráva o tom, že nebol normálny.“

Právnik poškodených upozorňoval aj na to, že psychiater Miroslav Čerňan navrhoval umiestnenie Hedvigy Malinovej do ústavu. Ako sa vyberá znalec? Existuje poradovník?

„Neexistuje poradie. Je na vyšetrovateľovi, koho si vyberie. Ak má s niekým dobré skúsenosti, môže si brať vždy toho istého. Kauza Hedvigy Malinovej je naozaj spolitizovaná. Rieši sa dlho a bez nejakého cieľa. Ako som však mal možnosť zistiť, doktora Čerňana v tejto kauze prokurátor vybral ako znalca. Predvolal ju, a ona nespolupracovala. Aby si splnil povinnosť, musí signalizovať orgánu, ktorý ho vybral, že osoba nespolupracuje. Ak orgán na posudku trvá, jediná možnosť je pozorovanie v ústave.“

Nie je to absurdné, aby ste zavreli do ústavu osobu, ktorá je obvinená maximálne z toho, že klamala pre skúšku?

„Na to, aký skutok sa tu vyšetruje, sa aj mne zdá neprimerané narábať s jej psychickým stavom.“

Nemal by aj znalec vedieť povedať, že je to neprimerané?

„Znalcova povinnosť je vypracovať posudok, a nie rozmýšľať, či je to primerané. Toto je výsostne na prokurátorovi.“