Beblavý: Ak opozícia nevymyslí novú stratégiu, regionálne voľby prehrá

Opozícii na dohodu nezostáva viac ako jeden, dva mesiace, hovorí poslanec za SDKÚ.

3. apr 2013 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Dvojica poslancov za SDKÚ Lucia Žitňanská a Miroslav Beblavý, ktorí vo februári odštartovali program Tvoríme Slovensko, osloví v najbližších dňoch predsedov opozičných strán so svojím plánom na víťazstvo pravice v jesenných regionálnych voľbách.

Ako povedal v stredu Beblavý, Žitňanská už finálnu verziu dokumentu odovzdala členom Prezídia SDKÚ. Ešte však nebol priestor na diskusiu.

Len spojenectvo nemôže stačiť, tvrdia

Podľa Beblavého čas na určenie taktiky vo voľbách je ešte niekoľko mesiacov, pretože kampaň sa spustí koncom leta.

„Na to, aby sa však opozícia dohodla, či chce ťahať za jeden povraz vo voľbách, na to už nezostáva viac ako jeden, dva mesiace,“ konštatoval.

Hlavné odporúčanie Žitňanskej a Beblavého je, že spoločné koalície pravicových strán v regionálnych voľbách nemusia na víťazstvo stačiť.

„Je potrebné urobiť aj spoločnú celoštátnu kampaň, ktorá bude postavená na celoštátnych témach a nie na lokálnych,“ zdôraznil Beblavý.

Žitňanská s Beblavým svoj recept na víťazstvo pravice v regionálnych voľbách predstavili 19. marca. Následne do materiálu zapracovali viaceré technické a politologické pripomienky.

„Jediná významnejšia akceptovaná pripomienka bola, že ak by nami navrhovaná stratégia nebola uplatniteľná celoštátne, malo by význam ju odskúšať vo vybraných krajoch,“ povedal Beblavý.

Dvojica poslancov pôvodne navrhovala preniesť celonárodné témy do predvolebnej kampane vo všetkých krajoch.

„Prijali sme pripomienku, podľa ktorej by celoštátne témy boli komunikované vo vybraných krajoch. Nemuselo by sa to uplatniť celoslovensky,“ dodal.

Dohoda aspoň v šiestich krajoch

Ak opozícia nevymyslí novú stratégiu, ale bude sa len spoliehať na to, že jej voliči prídu, tak podľa Beblavého prehrá regionálne voľby rovnako ako v roku 2009.

Spoločný postup opozičných strán do regionálnych volieb nemusí byť podľa neho vo všetkých krajoch, ale musí byť dostatočne veľký a jasný, aby voličom dal signál a mobilizoval.

„Nemôže byť koalícia v každom kraji iná,“ povedal s tým, že opozícia sa musí dohodnúť aspoň v šiestich, alebo siedmich krajoch a urobiť kampaň celonárodne.

Ak SDKÚ, KDH a Most-Híd budú v šiestich krajoch postupovať spoločne a pridá sa k nim vo väčšine aj SaS a NOVA, môže sa podľa neho podariť polarizačná stratégia.

„Zatiaľ sa opozícia spolieha len na koalície. Len jednotná alternatíva nestačí, ale je to nevyhnutná podmienka. Treba pridať aj celonárodnú kampaň,“ myslí si Beblavý.

Podľa neho treba preto presunúť silné témy z celonárodnej úrovne na voľby do krajských zastupiteľstiev. To znamená, že kampaň má byť o sociálno-ekonomickej situácii obyvateľov, arogancii a zneužívaní moci.