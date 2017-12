SaS opustili ďalší členovia z regiónov, vraj pre zlú komunikáciu

Sulík vybudoval stranu spolu s nami. Dnes tvári, že je to len jeho zásluha, povedala jedna z odchádzajúcich.

3. apr 2013 o 15:05 TASR

BRATISLAVA. Liberáli dnes prišli o sedem členov z regiónov. Ako dôvody odchodu uviedli slabý dôraz na regionálnu politiku, zlú komunikáciu s regiónmi a neochotu niečo zmeniť.

Z SaS odišiel Miroslav Seget, ktorý mal na starosti Žarnovicu, Žiar nad Hronom a Banskú Štiavnicu, a z rovnakej oblasti odchádza aj Adrian Zima.

V strane už nie je ani Jarmila Vajdová, ktorá sa starala o Rožňavu, Gelnicu a Spišskú Novú Ves.

Vajdová pre TASR uviedla, že odchod zo strany zvažovala už pred rokom, definitívne sa však rozhodla až teraz.

"Richard Sulík vybudoval na zelenej lúke stranu spolu s nami. Dnes sa nemôže tváriť, že je to len jeho zásluha," povedala Vajdová.

Vajdová zdôrazňuje, že strana nemôže byť orientovaná len na Bratislavu.

Podľa Zimu je dobré, že SaS je strana odborníkov, avšak nápady a myšlienky by podľa neho bolo treba preniesť aj do reality. "To ale pri súčasnom izolujúcom štýle politiky nie je možné," doplnil.