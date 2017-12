Školskí odborári zrejme nedostanú ďalších päť percent

Minister financií Peter Kažimír pripomenul, že januárová prognóza rozpočtu zhoršila daňové a odvodové príjmy štátu.

3. apr 2013 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Školskí odborári sa zrejme nedočkajú požadovaného zvýšenia platov o ďalších päť percent od júla tohto roku.

Minister financií Peter Kažimír dnes pripomenul, že januárová prognóza rozpočtu zhoršila daňové a odvodové príjmy štátu.

"Nie som až takým optimistom, aby som si myslel, že by sme mohli v oblasti štátnej a verejnej správy zvyšovať tarifné platy v tomto roku," povedal šéf rezortu financií.

Doplnil, že robia všetko pre to, aby sa k pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom dostali prostriedky, ktoré im odobrila vláda vlani.

"To päťpercentné zvýšenie pre pedagógov aj pre nepedagógov, to je sľub, ktorý sme dali, aj keď s nami odborári nesúhlasili, je to náš jednostranný akt dobrej vôle. Pevne verím, že sa to odzrkadľuje aj na ich výplatných páskach," doplnil Kažimír.

Šéf školských odborárov Pavel Ondek zopakoval, že ich prioritou je zvýšenie platov o päť percent ešte v tomto roku.

"Predpokladám, že sa bude o tom ešte rokovať," povedal pre agentúru SITA. Doplnil, že táto požiadavka vznikla zdola a je stále aktuálna. Vylúčené nie je ani obnovenie protestných aktivít, o čom by ale museli rozhodnúť orgány Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Pripomenul, že ich prioritou sú systémové zmeny a čakajú, ako dopadne návrh rezortu školstva o systémových zmenách v školstve.

"Daný materiál, s ktorým sme boli čiastočne oboznámení, v súčasnej podobe vo významnej miere obsahuje požiadavky OZ PŠaV na Slovensku formou postupových krokov a má ambíciu odštartovať pozitívne zmeny v odmeňovaní, financovaní a zefektívnení celého systému školstva," doplnil Ondek.

Ak vláda materiál prijme a uskutočnia sa systémové zmeny, vrátane plnenia ich požiadaviek, je OZ PŠaV na Slovensku pripravený pristúpiť k sociálnemu zmieru.

Zamestnanci školstva vlani štrajkovali za desaťpercentné zvýšenie tarifných platov, vláda napokon odobrila zvýšenie o päť percent.