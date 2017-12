Kaliňák vyzdvihol výsledky polície a zákon o obstarávaní

Exminister vnútra Daniel Lipšic kritizuje súčasné vedenie rezortu za slabý boj proti zločinu.

3. apr 2013 o 18:46 SITA

BRATISLAVA. Rezort vnútra dosiahol za prvý rok vlády pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách a urobil prvé z plánovaných opatrení na boj s korupciou, keď pripravil nový zákon o verejnom obstarávaní.

Tvrdí to minister vnútra Robert Kaliňák, podľa ktorého urobili v rezorte za rok veľa vecí, ktoré sú pozitívnym posunom. "Prvýkrát sme mali menej obetí na cestách, než bol limit, ktorý dostalo Slovensko," povedal Kaliňák po dnešnom

rokovaní vlády. "Podarilo sa nám urobiť niekoľko úsporných opatrení a zároveň stabilizovať systém dôchodkového zabezpečenia ozbrojených zložiek, ktorý bol dlhodobo veľkým problémom," dodal. Podľa neho je teraz

systém motivujúci, o čom svedčí aj veľký záujem o vstup do zboru.

Kaliňák vidí úspech aj v prijatí zákona o verejnom obstarávaní. "Pozitívne môžeme zhodnotiť prvé z opatrení boja s korupciou v rámci legislatívnych opatrení, keď sme prijali zákon o verejnom obstarávaní, ktorý výrazne zvýši transparentnosť a zvýši dohľad na tých, ktorí chceli v rámci verejného obstarávania špekulovať," vyhlásil.

Nový zákon by mal podľa ministra výrazne zabojovať s korupčnými praktikami. "Som rád, že ho podporila aj opozícia, aj to možno ohodnotiť ako pozitívny bod," dodal.

Na predstavenie verejnosti čakajú teraz návrhy zákonov súvisiace so zjednotením volebných pravidiel a financovaním politických strán.

"Ide to teraz do diskusie. Sme trochu v časovom oneskorení, ale to hlavne preto, že sme nechceli pri zákone o verejnom obstarávaní skracovať lehotu (na diskusiu, pozn.)," vysvetľoval Kaliňák s tým, že plán bol najprv pripraviť zákon o verejnom obstarávaní. "Teraz sú na rade voľby a financovanie strán," uzavrel.

Kaliňákov predchodca Daniel Lipšic pri hodnotení roka na ministerstve vnútra hovorí o návrate čias, keď sa vyvolení tešia beztrestnosti. „Obávam sa, že sa postupne vracajú časy, keď sa istá skupina vyvolených môže tešiť na beztrestnosť, čo je v demokratickej spoločnosti neprijateľné," uviedol v stanovisku pre agentúru SITA.

Lipšica znepokojuje vývoj, ktorý nastal po minuloročných voľbách v oblasti boja proti zločinu.

„Najprv bolo bleskovo zastavené stíhanie bývalého policajného viceprezidenta Jankoviča za vybavenie vodičského preukazu cestnému pirátovi. Pokračovalo to zmenami vo vyšetrovacom tíme Gorila,“ vyjadril sa.

Rezort vnútra kritizuje aj v súvislosti s prepustením údajného šéfa skupiny jakšíkovcov Libora J. „Ministerstvo vnútra a policajné prezídium sú ticho, akoby sa nič nestalo,“ dodal Lipšic.