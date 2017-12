Mestskí policajti ostávajú aj po odsúdení strelca z Hurbanova bez psychológov

Na rozdiel od štátnych policajtov prichádza mestský policajt do kontaktu s psychológom iba pri vstupe do služby.

3. apr 2013 o 20:34 Lenka Juríčeková, Lenka Juríčeková, Martina Pažitková

BRATISLAVA. Mestský policajt z Hurbanova Milan Juhász zabil vlani v júni troch ľudí a dvoch zranil takmer nepríčetný.

Jeho čin mohol spôsobiť aj nadmerný stres a preťaženie, vyplýva z posudkov psychológov.

Mestskí policajti na Slovensku pritom nemajú cielenú pomoc a po prijatí do služby už nechodia na psychotesty, ako je to u štátnych policajtov. Zrejme sa to nezmení ani po odsúdení strelca z Hurbanova.

Radšej skôr do dôchodku

Prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Ján Andrejko hovorí, že psychologická starostlivosť je síce dôležitá, no prioritou by mali byť podobné výhody pre mestských policajtov, ako majú štátni.

„Mám na mysli napríklad možnosť odísť do dôchodku po dvadsiatich rokoch služby alebo iné sociálne zabezpečenie. Vtedy by sa nestávalo, že policajt by bol taký preťažený zo svojej práce, ako je to v mestskej polícii teraz,“ hovorí Andrejko.

Psychologickú starostlivosť mestským policajtom by mohol podľa neho zabezpečovať štát.

Minister Robert Kaliňák sa bráni, že sú ochotní poskytnúť aj psychologickú podporu mestským policajtom, mestá to však často odmietajú.

„Samosprávy sú citlivé na akékoľvek odporúčania, ktoré im dávame. Vnímajú to ako zasahovanie do vnútorných záležitostí obcí. O to viac sa bránia čomukoľvek, čo by pre nich znamenalo vyššie náklady.“

Kaliňák hovorí, že by bol problém presadiť zmenu pravidiel tak, aby mestskí policajti museli pravidelne prejsť psychotestmi a zrejme by to podľa neho ani nepomohlo.

„V minulosti sa napríklad prijal zákon o prísnejších psychotestoch pre držiteľov zbraní. Vo Zvolene bola krátko po tom spáchaná viacnásobná vražda, ktorej páchateľ predtým prešiel psychologickým vyšetrením. Väčší význam prikladám pravidelným pohovorom so psychológmi,“ vraví minister.

Andrejko reaguje, že už niekoľko rokov žiadajú ministerstvo vnútra o metodické usmernenie alebo vzdelávacie aktivity na spracovanie stresu. „Dosiaľ neúspešne.“

Pomohol by aj kolega

Policajti sú pritom podľa psychológov ohrození hromadiacim sa stresom.

„Vo svete sa stáva štandardom, že policajtovi z terénu poskytujú psychickú podporu psychológovia alebo kolegovia, ktorí sú vyškolení v spracovaní stresu,“ hovorí Štěpán Vymětal, psychológ českého ministerstva vnútra.

Aj vyškolení policajti podľa neho dokážu zaznamenať prvé znaky preťaženia u kolegu a odporučia starostlivosť. Významne sa tak znižuje riziko, že policajt ublíži pod tlakom sebe alebo ľuďom v okolí.

Štátni aj mestskí policajti musia pri vstupe do zboru prejsť psychologickým vyšetrením.

Štátnym policajtom sú navyše k dispozícii psychológovia alebo duchovní, nadriadený ich môže poslať kedykoľvek na vyšetrenie.

Sprísňovanie pravidiel pre držiteľov zbrojných preukazov spred dvoch rokov po masakre z Devínskej Novej Vsi sa dotklo aj štátnych policajtov. Musia ísť na psychotesty každých desať rokov. Ani to sa netýka mestskej polície.