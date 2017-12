Najlepšie stredné odborné školy sú najmä na východe a Považí

Šéf INEKO: Niektorí majú peniaze a zlé výsledky

Ministerstvo školstva by sa malo pozrieť na školy, ktoré majú veľa peňazí a zlé výsledky, hovorí šéf INEKO PETER GOLIAŠ.

Prekvapili vás výsledky hodnotenia škôl?

„Prekvapením napríklad bolo, že existujú školy s výrazne nadpriemernými finančnými zdrojmi od štátu a výrazne podpriemernými výsledkami ich študentov.“

Aké závery podľa vás vyplývajú z týchto rebríčkov?

„Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Môžu tak byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, no najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už pri prijímaní na vysoké školy, alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.“

Čo by si z hodnotenia malo zobrať ministerstvo školstva?

„Pre ministerstvo ide o dôležité údaje, ktoré by mohlo využiť v záujme zvyšovania efektívnosti vzdelávania. Osobitnú analýzu si žiadajú školy s nadpriemernými zdrojmi a podpriemernými výsledkami. Ministerstvo by tiež malo aktívne podporovať spresňovanie metodiky hodnotenia škôl a následne aj zber čo najobjektívnejších dát.“

Ján Krempaský