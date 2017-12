Ženy nebudú môcť prísť o príponu -ová, Kaliňák ustúpil Maďaričovi

4. apr 2013 o 11:33 SITA

Používanie ženských priezvisk s koncovkou -ová je vlastné slovenskému gramatickému systému, argumentovalo ministerstvo kultúry.

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra ustúpilo od zámeru ponechať ženám možnosť rozhodnúť sa, či chcú vo svojom priezvisku príponu -ová.

Pôvodne v novele zákona o matrikách navrhovalo, aby sa ženské priezvisko všetkých žien mohlo zapisovať do matriky bez tejto koncovky. Podmienkou mala byť len odôvodnená písomná žiadosť.

Tento zámer sa nepáčil ministerstvu kultúry, ktoré v medzirezortnom pripomienkovom konaní uviedlo, že používanie ženských priezvisk s koncovkou -ová je výsostne vec slovenského gramatického systému.

Jazykové zákonitosti

Maďaričov rezort argumentoval, že matrika sa vedie v štátnom jazyku.

"Údaje zapisované do matriky musia rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, čo v prípade zápisu ženského priezviska znamená uvedenie tohto priezviska v ženskej podobe, t. j. s koncovkou slovenského prechyľovania," napísalo ministerstvo v pripomienkovom konaní.

Podľa rezortu kultúry je používanie prechýlených ženských podôb mena vec slovenského gramatického systému, do ktorého nemožno nijakým zákonom zasahovať a narúšať tak jazykové zákonitosti platné v slovenskom jazyku.

"Navrhovaná možnosť zapisovania ženských priezvisk v mužskom tvare do matriky by bola v rozpore s § 2 ods. 3 zákona o štátnom jazyku, ktorý takýto zásah do jazykového systému nedovoľuje," stojí v pripomienke ministerstva kultúry.

Ďalšie pripomienky neakceptovali

Ministerstvo vnútra novelizačný bod týkajúci sa prípony -ová vypustilo

Kaliňákov rezort však neakceptoval ďalšie dve pripomienky ministerstva kultúry, ktorými chcelo zaviesť v legislatíve terminologickú jednoznačnosť v rozlišovaní dvoch častí osobného mena - krstného a priezviska. Podľa ministerstva vnútra ide o pripomienky nad rámec zákona a vyriešiť sa majú rozporovými konaniami.

Novela zákona o matrikách by mala platiť od septembra. Jej súčasťou sú aj zmeny, ktoré sa týkajú zápisov detí z hniezd záchrany, predkladanie dokladov cudzincami pred uzatvorením manželstva, či pravidlá pri žiadaní úradného výpisu z matriky.