Zeman chváli vzťahy a chcel by spoločný hokej

Český prezident prišiel na prvú zahraničnú návštevu na Slovensko. O budúcom veľvyslancovi hovoriť nechcel.

4. apr 2013 o 15:09 SITA, Miriam Zsilleová

BRATISLAVA. Vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú bezproblémové a nadštandardné, povedal český prezident Miloš Zeman na svojej prvej zahraničnej ceste.

Ako sľuboval v predvolebnej kampani, viedla na Slovensko.

Pre spor medzi Pražským hradom a českým ministerstvom zahraničných vecí by však Slovensko nemuselo mať až do budúcoročných českých volieb českého veľvyslanca.

Klausovú nie

Zeman zablokoval kandidáta ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga, ktorým mal byť Schwarzenbergov kancelár na ministerstve Jaromír Plíšek.

Podľa Českej televízie Zeman na poslednú chvíľu jeho vymenovanie zastavil. Predtým si podľa denníka Insider na Slovensku zisťoval, či sme nového veľvyslanca schválili.

Nový prezident chcel na Slovensko poslať manželku svojho predchodcu Líviu Klausovú, ktorá sa narodila v Bratislave. Schwarzenberg to odmietol s tým, že chce profesionálneho diplomata.

Schwarzenberg prehral so Zemanom prvú priamu voľbu prezidenta, Klausová v nej jasne podporila Zemana. Prekážalo jej, že by Schwarzenbergova manželka ako prvá dáma hovorila po nemecky.

Slovenský prezident Ivan Gašparovič sa k tejto téme včera nechcel vyjadrovať.

„Je to vec českej vlády a ministerstva zahraničných vecí a pána prezidenta, ktorý o tom ako posledný rozhodne. Je jasné, že ani jedna krajina si nepošle do druhej krajiny niekoho, kto by túto funkciu nemal zvládnuť,“ povedal na tlačovej konferencii.

Ani Zeman sa nechcel vyjadrovať k osobe veľvyslanca.

„Český premiér Nečas pred 14 dňami správne vyhlásil, že v tejto otázke sa verejne vyjadruje, kým sa rokovania neskončia, len amatér. Ja som, ako je známe, odmietol túto správu komentovať a vzal som na vedomie, že pán minister Schwarzenberg k nej dáva každý deň verejné vyhlásenie. Posúďme teda mieru amaterizmu alebo profesionality v závislosti od tzv. Nečasovho kritéria.“

Schwarzenberg v delegácii českého prezidenta nebol, hoci slovenskú stranu zastupoval aj jeho rezortný kolega Miroslav Lajčák.

Zeman vyhlásil, že medzi oboma krajinami nie sú problémy, ale niekoľko výziev.

„Mali by sme zlepšiť dopravné spojenie medzi Slovenskom a Českom, mali by sme sa usilovať o intenzívnejšiu spoluprácu medzi našimi podnikmi,“ povedal Zeman, ktorého sprevádzalo niekoľko desiatok českých podnikateľov.

Konkrétne spomenul železničného dopravcu Cargo, o ktorom hovorili pred prezidentmi aj premiéri oboch krajín.

Hokejová liga

Zeman oživil svoj nápad spred šiestich rokov, aby vznikla spoločná hokejová liga.

Slovenský prezident mu povedal, že pre zvažovanú spoločnú futbalovú ligu nie sú vytvorené podmienky.

Okrem prezidenta sa Zeman stretol so svojím dlhoročným priateľom premiérom Robertom Ficom. O čom na obede hovorili, Úrad vlády nechcel zverejniť.

Zeman sa v piatok stretne ešte s predsedom parlamentu Pavlom Paškom, neoficiálne aj s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom či bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom.

Na pol hodiny sa stretne aj s Petrom Weissom, o ktorom sa hovorí ako o budúcom slovenskom veľvyslancovi v Česku.

„Stretnutie inicioval pán prezident Zeman, o čom bude, to by som už špekuloval,“ povedal SME Weiss.