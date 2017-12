SaS sa na stretnutí s Ficom o NKÚ a generálnom prokurátorovi nezúčastní

Premiér v stredu ponúkol opozícii mená troch možných kandidátov na post šéfa kontrolného úradu.

4. apr 2013 o 15:37 SITA

BRATISLAVA. Opozičná SaS sa nezúčastní na avizovanom rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom.

"V jeho úmysle nevidíme ani štipku dobrej vôle riešiť vlečúci sa problém s voľbou generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu spôsobom, ktorý bude zodpovedať litere zákona i demokratickým zvyklostiam. Naopak, vidíme v ňom len ďalšiu perfídnosť, aby Smer v konečnom dôsledku ovládol Generálnu prokuratúru i NKÚ," informovalo tlačové oddelenie liberálov.

Robert Fico podľa SaS svojou nekorektnou požiadavkou, aby šéfa Najvyššieho kontrolného úradu volili do nohy všetci poslanci opozície, násilne spája samostatné strany do akéhosi opozičného šíku, aby ich následne rozbil neúprimnými návrhmi.

"Ak chce Smer diskutovať, nech diskutuje na parlamentnej pôde. Na tej pôde, kde spravidla všetkých okolo seba len valcuje," uzatvárajú liberáli.

Premiér chce zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi parlamentných opozičných strán a chce s nimi diskutovať, ako sa posunúť pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora a predsedu NKÚ. Okrúhly stôl by sa podľa Fica mohol konať počas budúceho týždňa.

Robert Fico v stredu ponúkol opozícii mená troch možných kandidátov na post šéfa NKÚ, ktorí majú byť blízki opozícii. Navrhol bývalého šéfa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Petra Macha, expredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Bélu Angyala a niekdajšieho riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Karola Mitríka.

"Mal by to byť kandidát, ktorý by mal prísť z niektorej zo štandardných opozičných politických strán. Hovorím o KDH, SDKÚ, Moste-Híd," povedal premiér.