Čaplovič navrhuje zrušenie titulov docent a profesor

Poprední učitelia by podľa ministra školstva získali zrušením titulov stovky hodín na produktívnu prácu vo výskume.

4. apr 2013 o 16:24 SITA

BRATISLAVA. Zrušenie vedecko-pedagogických titulov profesor a docent navrhuje v správe pre parlament minister školstva Dušan Čaplovič. Ponechali by sa len príslušné funkčné miesta.

"Týmto by sme sa v tejto oblasti stali štandardnou krajinou, z vysokoškolskej legislatívy by ubudlo niekoľko desiatok strán a poprední vysokoškolskí učitelia by získali stovky hodín na produktívnu prácu vo výskume a vzdelávaní," píše sa v dokumente o stave školstva a jeho ďalšom rozvoji, ktorý unikol do médií.

Zároveň by sa vedecké rady fakúlt a vysokých škôl mohli venovať svojim hlavným úlohám dotýkajúcim sa kvality vzdelávania a výskumu.

Má to zabezpečiť nový zákon o vysokých školách, na ktorom sa začne pracovať tento rok a mal by začať platiť v priebehu roka 2015.

Podľa správy je v prípade menovania profesorov potrebné novelizovať Ústavu. Ak by sa to nepodarilo, príslušný článok ústavy by sa iba v praxi nepoužíval.

"Ja osobne si to viem predstaviť," poznamenal predseda Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár.

Zrušenie titulov je však podľa neho akademicky citlivá záležitosť.

"V žiadnom prípade nemôže ísť o nejaké spätné rušenie titulov, skôr o smerovanie do budúcnosti a ťažisko by malo byť kladené na funkčné miesta," doplnil Vozár.

Pripomenul, že vo vyspelej Európe, či v USA sa tituly neudeľujú, sú charakteristické skôr pre transformujúce sa krajiny v Európe.