Súd sa s Čentéšom neponáhľa, zdržia ho aj oslavy

Opozícii sa Ficov nápad pomôcť súdu zmenou zákona nepáči a ani rokovať sa jej s ním nechce.

4. apr 2013 o 21:21 Monika Tódová

Premiér povedal, že Smer sám zákon o organizácii Ústavného súdu meniť nebude. OĽaNO rokovanie nevylučuje.

BRATISLAVA. Ústavný súd o sťažnosti Jozefa Čentéša proti rozhodnutiu prezidenta nevymenovať ho za generálneho prokurátora do polovice apríla určite nerozhodne.

Zaoberať sa ňou má plénum súdu, ale v stredu, keď pravidelne zasadá, tak neurobilo. Prečo, hovorkyňa súdu Anna Pančurová nevysvetlila. Plénum rokovalo pod vedením podpredsedu súdu Milana Ľalíka.

O Čentéšovi nebudú rokovať ani budúcu stredu.

„Budúci týždeň sa konajú oslavy 20. výročia vzniku Ústavného súdu za účasti mnohých zahraničných hostí,“ vysvetlila hovorkyňa.

Predsedníčka súdu Ivetta Macejková pritom 18. marca vyhlásila, že „Ústavný súd bude hľadať riešenie, ktoré umožní, pokiaľ možno v primeranom čase, o sťažnosti Jozefa Čentéša rozhodnúť“.

Fico chce súdu pomôcť

Voľba Prokurátor Dobroslavovi Trnkovi sa skončilo funkčné obdobie vo februári 2011 ,

, v júni 2011 poslanci vtedajšej vládnej koalície zvolili po viacerých neúspešných voľbách za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša,

poslanci vtedajšej vládnej koalície zvolili po viacerých neúspešných voľbách za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, v januári 2013 prezident oznámil, že Čentéša nevymenuje,

prezident oznámil, že Čentéša nevymenuje, v ten istý mesiac sa Čentéš obrátil na Ústavný súd so sťažnosťou proti prezidentovmu rozhodnutiu.

Premiér a predseda Smeru Robert Fico v stredu opozícii navrhol, aby spoločne schválili novelu zákona o Ústavnom súde.

Chce tak zabezpečiť, aby súd musel rozhodnúť o sťažnosti aj v prípade, že je zablokovaný pre námietky zaujatosti sudcov, čo sa stalo práve v kauze voľby generálneho prokurátora.

Právo Čentéša na rozhodnutie je podľa Fica prednejšie ako námietky.

„Ústavný súd má povinnosť v súlade so štrasburskou judikatúrou vyriešiť to sám bez toho, aby sme mu ako politici pomáhali zmenou zákona,“ reagovala na Ficov návrh predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská.

Súd môže podľa viacerých právnikov použiť takzvanú doktrínu nevyhnutnosti, ktorá hovorí, že ak už nemá kto rozhodovať, môže rozhodovať aj zaujatý sudca.

Žitňanská s Ficom nechce teraz rokovať „za žiadnych okolností“, pretože situáciu podľa nej zapríčinil on a vyhovuje mu. Rokovala by až potom, ak Ústavný súd situáciu nezvládne.

„Ale to už by bola úplne iná debata.“ Týkala by sa podľa nej aj kreovania Ústavného súdu, aby ho politici nemohli ovládnuť na niekoľko rokov dopredu, ako sa to stalo teraz.

Rokovať nechcú

Zmene zákona sa bráni aj KDH. Politici by podľa predsedu Jána Figeľa zasahovali do neskončenej veci na súde. Rokovaniu s Ficom sa však nebráni, ak dostanú oficiálnu pozvánku.

Fico sa chce stretnúť na budúci týždeň. Vo štvrtok priznal, že aj šéf Mosta-Hídu Béla Bugár mu povedal, že nemá chuť s ním rokovať. Most sa chce dohodnúť na spoločnom postupe s ostatnými stranami.

Premiér hovorí, že Smer sám zákon meniť nebude, hoci má na to dosť hlasov. „Tak ďaleko by som nezachádzal.“

S Macejkovou o tom nerokoval, ale vie od poradcov, že Ústavný súd je zablokovaný a myslí, že „momentálne nemá riešenie“.

Na stretnutie s premiérom nepôjde ani SaS. Ficovi podľa nej ide len o to, aby ovládol Generálnu prokuratúru.

„V jeho úmysle nevidíme ani štipku dobrej vôle riešiť vlečúci sa problém,“ tvrdí strana.

Robert Fico dá NKÚ opozícii len vtedy, keď si vyberie podľa jeho vkusu, píše Peter Schutz

OĽaNO: Treba to riešiť

Šéf OĽaNO Igor Matovič ako jediný pripúšťa rokovanie o zmene zákona. Bol by však rád, keby sa na tom dohodla celá opozícia. „Nepohneme sa dopredu, ak budeme ďalej udržiavať súčasný stav.“

Súd je zablokovaný po námietkach zaujatosti, ktoré podali Čentéš aj prezident Ivan Gašparovič.

Smer povedal, že nového kandidáta voliť nebude, kým súd nerozhodne o Čentéšovej sťažnosti aspoň predbežne. Za generálneho prokurátora chce zvoliť terajšieho krajského prokurátora v Bratislave Jaromíra Čižnára.

Slovensko nemá generálneho prokurátora už viac ako dva roky. Hoci parlament ešte predvlani zvolil Čentéša, Gašparovič ho odmietol vymenovať. Dôvody, ktoré napísal, Čentéš označil ako protiústavné a obrátil sa na súd so sťažnosťou.