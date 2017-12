Zeman by chcel do V4 Slovinsko, Gašparovič je proti

Slovenský prezident podporuje fungovanie Visegrádskej skupiny v tradičnom zložení.

5. apr 2013 o 10:20 SITA

BRATISLAVA. Český prezident Miloš Zeman by chcel, aby sa zoskupenie V4 rozšírilo o Slovinsko.

To sa však nepozdáva prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi ani slovenskej diplomacii.

"Úprimne by som si prial, a to som si prial už ako premiér, a, bohužiaľ, sa mi to nepodarilo, rozšíriť Visegrádsku štvorku o jednu krajinu, a síce o Slovinsko a urobiť z nej Visegrádsku päťku. Teraz, keď som prezidentom, sa to možno v spolupráci s ostatnými členskými krajinami podarí a možno aj nie," vyhlásil Zeman po stretnutí s Gašparovičom v Bratislave.

Prizývaniu na rokovania sa nebránime

"Podľa názoru prezidenta Ivana Gašparoviča je V4 v našom regióne, v Únii i širšie veľmi dobre etablovaná a rešpektovaná značka. Počas doterajšej, vyše 22-ročnej, existencie V4 sa, celkom prirodzene, objavovali aj rôzne návrhy na jej prípadné rozšírenie," povedal Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

Keďže však takéto návrhy nikdy neboli prijaté konsenzuálne, krajiny V4 de facto podporujú ďalšie fungovanie zoskupenia práve v jeho tradičnom zložení.

"Na druhej strane, krajiny V4 sa nebránia spolupráci s ďalšími partnermi v rozšírenom formáte V4+," dodal Trubač.

Rezort diplomacie zdôrazňuje, že V4 je regionálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín.

"Nebráni sa však prizývaniu ďalších krajín na spoločné rokovania v rámci formátu V4+ ako počas nedávneho summitu v Poľsku za prítomnosti popredných predstaviteľov Nemecka a Francúzska," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel.

Dvadsaťdvaročná značka

V4 alebo Visegrádska skupina/štvorka je názov zoskupenia postsocialistických krajín strednej Európy - Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenskej republiky.

Meno skupiny sa datuje od medzinárodného stretnutia prezidenta ČSFR Václava Havla, maďarského premiéra Józsefa Antalla a poľského prezidenta Lecha Walesu, ktoré sa konalo v severnej časti Visegrádu 15. februára 1991.

Na tomto stretnutí lídri krajín podpísali deklaráciu týkajúcu sa bližšej spolupráce vtedajších troch krajín počas procesu ich európskej integrácie.