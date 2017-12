Opozícia stále nedostala Čaplovičovu správu, zvažuje návrh na jeho odvolanie

Opozícia vidí porušenie rokovacieho poriadku. Netušíme, čo napokon prejde cez vládu, hovorí Jana Žitňanská.

5. apr 2013 o 13:55 SITA

Opozícia vidí porušenie rokovacieho poriadku. Netušíme, čo napokon prejde cez vládu, hovorí Jana Žitňanská.

BRATISLAVA. Opoziční poslanci doteraz nedostali správu o stave školstva a ďalších krokoch, ktorú mala parlamentu do 31. marca predložiť vláda.

Považujú to za porušenie rokovacieho poriadku a zákonov a chcú to riešiť. Nevylučujú ani návrh na odvolanie ministra školstva Dušana Čaploviča.

"Vnímam to ako porušenie základného vzťahu exekutívy k legislatíve," poznamenal poslanec KDH Martin Fronc.

Domnieva sa, že bol porušený rokovací poriadok, keďže správu mala do 31. marca poslancom predložiť vláda. Správa však doteraz neprešla vládou a minister školstva ju 28. marca odovzdal predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi.

Beblavý: Prinajmenšom ho vykúpeme

Podľa Miroslava Beblavého z SDKÚ ich kroky budú závisieť od ďalšieho vývoja.

"Ak to vláda urýchlene schváli a aspoň to spätne ministrovi posvätí, tak aj tak je dôvod na to, aby sme ho pri prerokovaní tejto správy poriadne vykúpali, že v podstate porušil zákony, aj ústavu spôsobom, akým konal," povedal pre agentúru SITA.

Ak to ale vládou neprejde alebo mu z toho vyškrtnú nejaké veci, tak je to podľa poslanca dôvod na jeho odstúpenie.

"Minister to zahral tak, že dal parlamentu návrh, ktorý si on vycucal z prsta bez konzultácie s kolegami a ak prekročil svoje právomoci a vláda mu to neposvätí aspoň spätne, tak je to jednoznačne dôvod na odstúpenie," doplnil.

Správu, ku ktorej poslanci nemajú prístup a dostala sa k nim len pracovná verzia prístupná na internete, zatiaľ nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská nechcela komentovať.

"Netušíme, čo napokon prejde cez vládu. Je tam veľa dobrých vecí, ale neviem, čo napokon odobrí vláda. Papier znesie veľa, pokiaľ to však neodsúhlasí vláda, je to stále len kus papiera," doplnila.

Technické riešenie

Podľa hovorcu ministra Michala Kaliňáka bola správa o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja v požadovanom termíne odovzdaná Národnej rade.

Ešte predtým, ako sa ňou bude zaoberať plénum parlamentu, bude prerokovaná v príslušných parlamentných výboroch. Dovtedy bude podľa neho predložená vláde.

"Je to technické riešenie, ktoré nemení spracovaný pohľad na 20-ročný stav nášho školstva ani návrh opatrení a krokov zameraných na modernizáciu školstva," povedal Kaliňák.