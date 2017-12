Monika Flašíková-­Beňová: Do župy kandidujem ja, nie Fedor Flašík

MONIKA FLAŠÍKOVÁ­-BEŇOVÁ hovorí, že je dôkazom demokracie v Smere, ktorý spolu s Ficom zakladala.

5. apr 2013 o 19:56 Monika Tódová

V roku 1999 zakladala s Robertom Ficom Smer. Po konflikte predsedu strany s Fedorom Flašíkom, bývalým šéfom kampane Smeru a predtým aj HZDS, ju odsunuli z vysokej politiky a druhé volebné obdobie je europoslankyňou. Vo štvrtok ju Fico predstavil ako kandidátku Smeru na županku v Bratislave. MONIKA FLAŠÍKOVÁ-BEŇOVÁ.

Premiér Robert Fico o vás podľa spisu Gorila povedal: Beňová je mŕtva. Spýtali ste sa ho na to?

„Spis Gorila som nečítala. Máloktorý predseda strany uviedol svojho kandidáta tak ako Robert Fico vo štvrtok mňa, takže neviem, na čo by som sa ho mala pýtať. O mojej kandidatúre sa zhovárame rok, nikdy som nemala pocit žiadneho nepriateľstva. Čo sa ho mám pýtať, či ma má rád?“

Prečo ste nečítali spis Gorila?

„Ako by som sa k nemu dostala? Kto by mi ho dal?“

Je všade na internete.

„Čítala som knihu, spis nie, netýka sa ma.“

Píše sa tam o vás.



„Určite nie, nemá sa prečo. Spis bol celý o SDKÚ, mňa veci okolo SDKÚ nezaujímajú.“

Úplne celý o SDKÚ nebol. Raz mal byť na návšteve v odpočúvanom byte aj predseda Smeru.

„Ja som sa o tom s ním nerozprávala a ani ma to nezaujíma.“

Po voľbách v roku 2006 sa Fico zbavil na kandidátke ľudí blízkych vášmu manželovi Fedorovi Flašíkovi a ani vy ste nekandidovali. Dnes máte znovu dobré vzťahy?

„Vzťahy v politickej strane nie sú o láske. V strane ste s niekým preto, lebo ste si názorovo blízki. Smer sme s Robertom Ficom spoluzakladali a v rokoch 1999 až 2002 sme aj najviac odpracovali. V roku 2002 som sa stala v Národnej rade predsedníčkou výboru pre európsku integráciu a dva roky potom som povedala, že chcem kandidovať do europarlamentu, čo sa udialo. To, že mám niekedy iný názor, je len dôkaz toho, že neplatí obraz Smeru ako nedemokratickej strany. V inej strane by ste si museli založiť platformu, u nás nie.“

Keď ste v roku 2006 kandidovali za primátorku Bratislavy, Fico sa nezapojil do kampane. Teraz to urobí?

„Nebolo to o mne, ale o jeho vzťahu k Bratislave. V súčasnosti aj on cíti, že chce, aby aj Bratislava dostala primerané miesto.“

Bude vám robiť kampaň váš manžel, ktorý robil kampane Smeru i HZDS?

„Nebude. Keď som v roku 2002 prišla do Národnej rady, povedala som Fedorovi, že sú len dve možnosti - buď ja budem robiť politiku, alebo on politický marketing. Keďže si myslí, že som dobrá politička, rozhodol sa ďalej sa nevenovať politickému marketingu.“

S Fedorom Flašíkom sa spájajú viaceré podozrenia. Myslíte, že voliči zabudli?

„Kandidujem ja, nie Fedor Flašík. Nevidím dôvod, prečo mám riešiť niečo, čo urobil v 90. roku. Vtedy som ho ani nepoznala. Odkedy som v politike, nedostal od štátu žiadnu zákazku.“

Kandidujete za Smer a jeho kauzy sa týkajú aj Smeru. Pred voľbami v roku 2010 sme zverejnili zmluvu medzi vaším manželom a Ľubomírom Blaškom, podľa ktorej si mal Blaško kupovať miesta na kandidátke Smeru v roku 2002. Váš manžel to poprel a špeciálna prokuratúra to odmietla vyšetriť, hoci posudok mohol vylúčiť pravosť zmluvy a podozrenie by viac neexistovalo. Nebolo by lepšie, keby to prokuratúra vyšetrila?

„Bola by som najradšej, keby sa vyšetrilo všetko, ale nemohli sme to nijako ovplyvniť. Ja to podozrenie nemám, lebo viem, že Fedor takú zmluvu nepodpísal.“

Podozrivé boli aj vaše kontakty so zavraždeným mafiánom Jozefom Svobodom. Jeho vdova povedala, ako vám kupoval rôzne veci alebo platil oslavy.

„Bol pán Svoboda niekedy odsúdený za to, že bol mafián? Trestne stíhaný? O mŕtvych len dobre. Nikdy som nepovedala, že som ho nepoznala, ale nemali sme žiadne obchodné vzťahy a ako politička som preňho nič neurobila. Žijeme v Bratislave, kde každý každého pozná, tak nebudem po vstupe do politiky tvrdiť, že niekoho nepoznám.“

Prečo jeho manželka hovorila o daroch?

„Neviem. Možno bola nešťastná, možno smutná, prisahám, žiadne dary som od neho nedostala.“

Okrem premiéra vás ako kandidátku na župana predstavil aj bratislavský šéf Smeru a minister obrany Martin Glváč, ktorý v minulosti musel vysvetľovať podozrenia z manipulácie s pozemkami na Čiernej Vode. Nie je vaša kandidatúra len o biznise?

„Som v politike od roku 2002, žiadny biznis som neurobila a nemám žiadnu kauzu.“

Výstavba Danube arény, keď ste boli vicežupankou?

„To nemá nič s biznisom. Práve naopak, som zvedavá, ako pán Frešo vysvetlí, že dnes sú tie pozemky o 50 miliónov lacnejšie, pretože prepadli územné rozhodnutia. Nemám žiadnu kauzu.“

Ste spokojná s tým, ako nominant Smeru primátor Bratislavy Milan Ftáčnik vybavil pozemky pod hotelom vedľa zimného štadióna pre Juraja Širokého?

„Hlavne som nespokojná s tým, že v tomto kraji nič nefunguje tak, ako si predstavujem. So mnou to pán Ftáčnik nerozoberal, on si za to musí zodpovedať. Podklady nepoznám, neviem, na základe čoho sa rozhodol. Ale mám celkom odlišnú predstavu o tom, ako by mal byť kraj riadený, ako by sa malo narábať s majetkami.“

Čo si myslíte o miliónovom tendri na trolejbusy, za ktorý zodpovedajú nominanti pána Ftáčnika v dopravnom podniku a Úrad pre verejné obstarávanie ho nakoniec zrušil?

„Mestská hromadná doprava je v otrasnom stave a vôbec sa nehodí, aby hlavné mesto malo takýto vozopark. To, ako si robia tendre, je ich kompetencia. Bola by som však veľmi rada, keďže sa v minulosti vybavilo dosť veľa peňazí na projekt integrovanej dopravy, aby jeho súčasťou boli aj nové autobusy.“

Keď Smer v roku 2006 vstúpil do vlády s SNS, ako jediná z vedenia ste boli proti. Teraz ste ako jediná skritizovali premiéra za výroky o menšinách. Je Robert Fico nacionalista?

„Má veľmi silné národné cítenie, ale nacionalista nie je. Má rád silné slová, muži to tak majú.“

Museli ste jeho výrok vysvetľovať v Európskom parlamente?

„Nie, nikto sa na to nepýtal. Robert Fico má teraz veľmi dobrú pozíciu, je vnímaný ako jeden z najúspešnejších lídrov. Nie je tajomstvom, že sa o ňom hovorilo ako o kandidátovi na šéfa Európskej komisie.“

Páči sa vám socha Svätopluka na Bratislavskom hrade?

„Som trochu väčší estét, ale ešte som sa na ňu nebola pozrieť, iba som o nej čítala.“

Čo si myslíte o tom, že Smer stiahol svojho kandidáta na šéfa Ústavu pamäti národa za to, že kritizoval sochu Svätopluka a slovenský štát?

„Nebolo to správne rozhodnutie. Prekáža mi, ak niekto tvrdí, že obdobie slovenského štátu malo aj dobré stránky. Nemalo. Žiadny režim, ktorý dovolí vraždiť svojich vlastných občanov, nemôže mať v sebe nič dobré. Obdobie slovenského štátu bolo najhorším obdobím v dejinách Slovenska a dúfam, že jedného dňa dôjde k jeho jednoznačnému odsúdeniu najvyššími politickými elitami.“

V Smere má toto obdobie veľa sympatizantov.

„Smer je veľká strana, je v nej veľa názorov.“

Edita Angyalová zo Smeru vlani otvorene porozprávala, ako s partnerkou vychováva dieťa. Prečo registrované partnerstvo nie je pre Smer témou?

„Lebo v Smere sú aj ľudia, ktorí majú iné názory. Pre mňa je táto otázka, podobne ako otázka slovenského štátu, dlhodobo vyriešená. Ľudia s inou sexuálnou orientáciou majú mať právo na také isté podmienky na život ako tí s väčšinovou orientáciou. Keď Edita urobila tento veľký rozhovor, stretla sa s veľkou kritikou. Viem, že z toho bola smutná a spätne si hovorila, že to asi ani nemala hovoriť. Chápem tých, ktorým sa to nepáči, ale že sa ešte aj dnes stretnete až s agresívnou nenávisťou ako ona, to je strašne smutný obraz o krajine. Verím, že sa to raz podarí zmeniť.“