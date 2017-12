Od stretnutia Sulíka s Kollárom závisí osud kollárovcov v SaS

SaS po kongrese opustilo viacero členov. Sulík a Kollár sa majú stretnúť v utorok.

6. apr 2013 o 7:53 SITA

BRATISLAVA. Od utorkového stretnutia predsedu SaS Richarda Sulíka a jeho neúspešného vyzývateľa o predsednícke kreslo Jozefa Kollára bude záležať, či kollárovci zostanú v strane.

„Od stretnutia bude záležať to, či s Richardom budeme naďalej kráčať spolu,“ povedal Kollár pre agentúru SITA.

Na stretnutí ho bude zaujímať jeho predvolebné desatoro, o ktorom Sulík povedal, že si vie osvojiť niektoré z jeho bodov.

„Mali by sme sa baviť teda o tom, kde je pre neho akceptovateľná línia z týchto bodov. Od toho závisí budúce smerovanie strany. Nie je tajomstvo, že moja a jeho obsahová predstava sa dosť výrazne líšia,“ zdôraznil Kollár.

Sulík: Kolár nemal čas

Sulík povedal, že Kollár od kongresu nemal na vzájomné stretnutie čas, ale budúci týždeň už sú dohodnutí na stretnutí.

„Budem počúvať, aké má predstavy. Mám vôľu spojiť rôzne názorové prúdy. Preto som mu ponúkol miesto podpredsedu. Verím, že túto ponuku v budúcnosti príjme,“ uviedol.

Kolárovi sa Sulíkove vyjadrenia nepáčia. „Jeho vyjadrenie, že som na také stretnutie doteraz nemal čas, mi pripadá ako dosť malicherné. Čas je dobrý. Každý potrebuje nejaký časový odstup od udalosti, o ktorej sa chceme rozprávať. Nie je možné takéto veci riešiť deň, alebo dva po kongrese,“ povedal.

Podľa neho je dobré, že uplynula istá doba, ktorá umožnila s odstupom sa pozrieť na kongres i na pomerne ostrú predkongresovú kampaň.

„Vždy sme komunikovali a verím, že aj budeme, nech by bol náš osud v budúcnosti diametrálne odlišný. Chcem počkať na stretnutie, či je priestor na dohodu, alebo nie je,“ povedal Kollár.

Odchody po kongrese

SaS po kongrese opustilo viacero členov. „Odchody sú neprimerane medializované. Aj z iných strán odchádzajú ľudia a nepíše sa o každom jednom členovi. Niektorí, ktorí nedokázali uniesť prehru Jozefa Kollára si dávajú mimoriadne záležať, aby sa o každom jednom členovi písalo. Odišli však možno trinásti, možno pätnásti ľudia z 280 členov,“ povedal Sulík novinárom s tým, že SaS však eviduje v súčasnosti niekoľko desiatok žiadostí o členstvo.

Preto nevníma situáciu dramaticky. „Stále odchádzali a prichádzali nejakí členovia. Od vzniku strany odišlo možno 100 až 150 členov. Za prvý kvartál tohto roku sme v priemere. Vždy budú členovia odchádzať a prichádzať. Strana je živý organizmus,“ dodal.

Vnímanie odchodov cez čísla, či odišlo trinásť, alebo pätnásť členov, či je to málo, alebo veľa, alebo komentovanie odchodov, je podľa Kollára veľmi nesprávne digitálne videnie sveta.

„Na kongrese takmer polovica členskej základne vyjadrila iný názor na smerovanie strany, ako je predstava Richarda Sulíka, čo je veľmi závažné. Nevníma to digitálne, v jednotkách a nulách. Pre mňa je kľúčové, že takmer polovica členov vyjadrila iný názor na smerovanie strany. Toto je dôležité,“ zdôraznil Kollár.

SaS podľa Sulíka nestojí na jednotlivcoch. „Snažili sme sa budovať značku strany. SaS je postavená na hodnotách. Máme jasnú víziu, program. To sú veci, ktoré nikto nespochybňuje. Toto je skutočná hodnota značky SaS. Keď teraz niektorí odídu, iní zas prídu. Nemyslím, že by to narušilo chod strany,“ vyhlásil.