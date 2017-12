Ministerstvo chce bezplatné škôlky pre deti od štyroch rokov

7. apr 2013 o 11:04 SITA

Ministerstvo chce zároveň dosiahnuť, aby sa počet detí na jednu učiteľku v materskej škole zvýšil zo súčasných 12,5 detí na úroveň OECD, kde to predstavuje 14,4 detí.

BRATISLAVA. Rezort školstva chce vytvoriť podmienky na zavedenie bezplatnej škôlky pre deti od štyroch rokov.

Navrhuje to v správe o stave školstva a ďalších opatreniach, aby sa tak zlepšila zaškolenosť detí v materských školách.

Správa, ktorej pracovná verzia sa dostala na verejnosť, pripomína, že aj Európska únia chce, aby sa do roku 2020 podarilo dosiahnuť 95-percentnú zaškolenosť detí vo veku od štyroch rokov.

Ak by sa toto opatrenie podarilo zaviezť, rodičia by neplatili poplatky za škôlku, hradili by len stravu a prípadne ďalšie krúžky. V súčasnosti za škôlku neplatia len rodičia detí rok pred nástupom do školy.

Navrhujú povinnú škôlku od štyroch rokov

"Určite by to pomohlo," myslí si o bezplatnej škôlke od štyroch rokov riaditeľka Materskej školy - Partizánska z Lučenca Iveta Lekeňová.

Podľa riaditeľky Materskej školy Iľjušinova v Bratislave Márie Králikovej myšlienka nie je zlá. Lepším riešením by ale podľa nej bola povinná škôlka pre deti od štyroch rokov.

"Aj deti zo sociálne slabších rodín by boli lepšie pripravené na školu," poznamenala.

Povinnú škôlku od štyroch rokov navrhujú aj školskí odborári a splnomocnenec vlády pre rómsku reformu Peter Pollák prišiel dokonca s povinnou škôlkou pre deti od troch rokov.

Päťročných detí v škôlkach ubúda

Správa o situácii v školstve upozorňuje, že podiel 5-ročných detí v škôlkach klesol z 84,7 percent v roku 2004 na súčasných 81,4 percenta.

Výrazne sa znížilo zastúpenie detí od 2 do 3 rokov z 20,6 percenta na 7,8 percenta v roku 2010. Zaškolenosť detí v materskej škole poklesol z 93 percent v roku 2004 na 86 percent v roku 2010.

Okrem bezplatnej škôlky pre deti od štyroch rokov by sa mali vytvoriť podmienky na to, aby sme sa čo najviac priblížili k stopercentnej zaškolenosti detí rok pred nástupom do školy.

Vzhľadom na rastúci počet detí v materských školách do roku 2019 by sa mohli kapacity škôlok zvyšovať napríklad aj ich spájaním so základnými školami.

Spektrum zriaďovateľov materských škôl by sa mohlo rozšíriť o orgány miestnej štátnej správy, navrhuje správa.