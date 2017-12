Smer sa chystá rušiť Fond národného majetku

Podľa ministra Roberta Kaliňáka budú rušiť viaceré, najmä bratislavské organizácie. Ktoré to budú, nepovedal.

7. apr 2013 o 12:41 SITA

BRATISLAVA. V Bratislave sa budú rušiť niektoré organizácie, ktoré sa vláde zdajú neefektívne.

Potvrdil to podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) v relácii TA3 V politike.

Kaliňak vysvetľoval, že minister financií na neho stále tlačí, aby aj z reformy verejnej správy ESO oproti plánovaným 700 miliónom eur ušetrili viac a rýchlejšie.

Kaliňák preto avizuje zrýchlenie reformných krokov v tomto aj budúcom roku.

"Škrtajú sa mnohé veci, ale najviac to asi postihne v rámci rušenia niektoré organizácie práve tu v Bratislave, ktoré sa nám javia, že nie sú úplne efektívne," povedal minister vnútra v TA3.

Zatiaľ nezverejnil, ktorých organizácií sa to dotkne - plán škrtov predstavia až potom, ako o nich bude definitívne rozhodnuté.

"Akonáhle sa nejaká organizácia dozvie, že má problémy so svojou existenciou, tak minie všetky možnosti na to, aby bola zachovaná," zdôvodnil Kaliňák, podľa ktorého už majú jasný plán, ako k tomu dôjde, a postupne ho predstavia.

Pripustil, že sa pracuje na zrušení Fondu národného majetku, ale fond nie je gigantická organizácia, ktorá by spasila Slovensko.

Podľa Kaliňáka už štyri vlády za sebou sa snažia "orezávať slaninku".

Bugár šetrenie príliš nevidí

Predseda opozičnej strany Most-Híd Béla Bugár si nemyslí, že štát v kríze drží diétu. "Vláda nemá víziu, ale ani koncepciu," dodal.

Ak by vláda šetrila, tak by podľa neho nerozdala 120 miliónov eur na investičných stimuloch tak, ako to urobila.

Kritizoval, že až po rozdaní týchto peňazí najprv odmietla a potom prijala zákon o investičných stimuloch.

Nekoncepčné boli podľa neho aj zmeny v sľúbenom zvýšení platov učiteľov, ktorého pravidlá sa teraz zmenili v parlamente a časť z týchto peňazí môžu teraz zriaďovatelia použiť na iné účely.

Podľa Bugára vláda len hovorí, že zdanila bohatých, ale zdanila aj chudobných a tí teraz plačú.

Most podporí mimoriadnu schôdzu

Strana Most-Híd podporí aktivitu SDKÚ, ktorá v pondelok začne zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by sa malo hovoriť o rastúcej nezamestnanosti.

"To je spoločná dohoda, určite, že áno," potvrdil podporu zvolaniu mimoriadneho rokovania Bugár v relácii TA3.

Kaliňák na margo tejto aktivity poznamenal, že opozícia si musí uvedomiť, že má problém z vlastnej histórie.

"Opozícia nie je nováčik, neprišla teraz," povedal Kaliňák a porovnával situáciu s obdobím jej vládnutia.

Argumentoval, že počas tohtoročného januára nezamestnanosť stúpla o päť tisíc ľudí menej, ako za Radičovej vlády.

Podľa jeho slov ide o hru s číslami. Tvrdí, že nezamestnanosť neklesla ani po zavedení rovnej dane v minulosti, či po liberalizácii zákonníka práce bývalou vládou.

"Jediné, o čom stále hovoria, že oni chcú, aby ako podnikateľ som mal väčší zisk, aby som menej musel platiť na svojho zamestnanca. My hovoríme o tom, že zo svojho zisku sa musíš viac deliť so svojim zamestnancom - to je celé. Pretože tie hodnoty naozaj vytvára zamestnanec," vysvetlil Kaliňák, aký je podľa neho rozdiel medzi pravicovou ľavicovou politikou.