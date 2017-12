Miškov: Šéfom NKÚ chcel byť Novotného asistent

Asistent Ján Rusnák podľa Juraja Miškova z SaS tvrdil, že má podporu šéfa SDKÚ Pavla Freša.

8. apr 2013 o 9:37 SITA





BRATISLAVA. Poslanecký asistent podpredsedu SDKÚ Viliama Novotného Ján Rusnák bol viackrát za Jurajom Miškovom (SaS) pre voľbu predsedu NKÚ.

Ako povedal Miškov, Rusnák bol za ním s tým, že má v pláne kandidovať na post predsedu NKÚ a vraj má aj podporu predsedu SDKÚ Pavla Freša.

„Ale, či o ňom, alebo inom mene z SDKÚ rokoval Frešo s premiérom Robertom Ficom na tých troch-štyroch súkromných stretnutiach, to fakt neviem,“ povedal Miškov.

Frešo tvrdí, že Fica odmietol

Robert Fico (Smer) v nedeľu povedal, že sa tri- alebo štyrikrát súkromne stretol s Pavlom Frešom pre voľbu predsedu NKÚ.

"Tri- alebo štyrikrát ste nás žiadali, aby sme zablokovali hlasovanie, pokiaľ ide o voľbu kandidáta SaS a dali ste konkrétne meno za SDKÚ, o ktorom sme sa bavili ako o predsedovi NKÚ," vyhlásil.

Frešo mu údajne tri- alebo štyrikrát povedal, že sú síce viazaní nejakými dohodami, ale "že nemôžeme zvoliť predstaviteľa SaS".

Frešo Ficove vyjadrenia odmietol. "Tri- alebo štyrikrát ste vy mňa volali na súkromný rozhovor, ako to budeme riešiť. Tri- alebo štyrikrát som toto odmietol," bránil sa Frešo s tým, že chápe, že Fico je v úzkych.

Novotný: Rozhovor bol myslený žartom

"Pred asi pol rokom sme sa spolu s pánom Miškovom a pánom Rusnákom stretli na jednej spoločenskej akcii, kde pán Rusnák povedal, že by tiež mal ambíciu kandidovať na šéfa NKÚ. Bol to uvoľnený rozhovor, pri ktorom som bol aj ja. Už si presne nepamätám, či v ten večer pán Miškov navrhol kandidatúru pánovi Rusnákovi alebo si ju pýtal on, nie je to dôležité, pretože faktom je, že celý rozhovor bol myslený žartom," reagoval na Miškovovo vyjadrenie podpredseda SDKÚ Viliam Novotný.

Miškov si podľa jeho slov toho musí byť vedomý, keďže to nebolo žiadne oficiálne rokovanie. "Je zaujímavé, že sa na túto uvoľnenú schôdzku, na tento žart, rozpamätal deň po tom, čo v RTVS pán premiér obvinil predsedu SDKÚ Pavla Freša z tajných rokovaní s ním," doplnil.

Miškov: Nie som taký starý, aby som si to nepamätal

Novotný zdôrazňuje, že SDKÚ nikdy nehrala falošnými kartami. "Vždy sme rešpektovali dohodu opozície na spoločnom kandidátovi na post šéfa NKÚ. A vždy sme navrhovali verejnú voľbu šéfa NKÚ, pretože my sme nemali ani nemáme čo skrývať," poznamenal.

Zároveň dodal, že v súčasnosti považujú za dôležité dohodu opozície na jednom kandidátovi na šéfa NKÚ.

SDKÚ bude túto dohodu rešpektovať a znovu navrhne verejnú voľbu, aby bolo jasné, kto ako hlasuje.

Podľa Miškova Rusnák prišiel za ním nie na spoločenskej akcii, ale po rokovaní parlamentného výboru pre hospodárstvo pred decembrovou voľbou predsedu NKÚ.

„Našťastie, nie som ešte taký starý, aby som si nepamätal, že to nebolo žartom a ani na spoločenskej akcii, ani pred polrokom, ale myslené vážne, po rokovaní výboru pre hospodárske záležitosti a pred decembrovou voľbou predsedu NKÚ,“ povedal Miškov.