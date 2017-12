Poliačik: Sulík by mal na stretnutí s Kollárom ukázať veľkosť lídra

Prípadným odchodom kollárovcov by podľa Poliačika preferencie liberálov významne neutrpeli.

8. apr 2013 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík by podľa poslanca liberálov Martina Poliačika mal na utorkovom stretnutí so svojim vyzývateľom Jozefom Kollárom ukázať veľkosť lídra.

"Dúfam, že chlapi sa dohodnú na riešení, ktoré bude najlepšie pre SaS a nie pre nabubralé egá," povedal v pondelok Poliačik.

Tvrdé jadro priaznivcov zostane, verí Poliačik

Podpredseda poslaneckého klubu liberálov, ktorý podporil vo voľbách na predsedu strany Sulíka, verí, že obaja súperi môžu dospieť k dohode a SaS neopustí skupina okolo Kollára.

"Ak nie, bolo by to na škodu tých, ktorí by odišli," myslí si Poliačik.

SaS podľa neho dnes predstavuje najlepšiu značku pre liberálneho voliča a treba pracovať na jej raste, nie ju znižovať.

Poliačik si tiež nevie predstaviť, že by prípadní odídenci po tortúre a skúsenostiach zo zakladania SaS opäť išli do založenia nového subjektu.

Potenciálnym odchodom kollárovcov by podľa Poliačika významne neutrpeli ani preferencie liberálov.

Tvrdé jadro priaznivcov, ktoré SaS volilo v posledných voľbách, pri strane podľa neho zostane a do budúcna sa skôr môže zväčšovať.

Kollár post podpredsedu nevezme

"Je to prvý pokus. Ukáže sa, či je možný prienik, alebo nie, v našich názoroch na smerovanie a manažovanie strany," povedal v pondelok Kollár.

Prioritne mu na stretnutí pôjde o to, do akej miery a ktoré body si vie Sulík osvojiť z jeho volebného desatora, s ktorým sa uchádzal o dôveru liberálov na straníckom kongrese.

Pripomenul, že so Sulíkom majú viaceré rozdielne názory, napríklad na pôsobenie SaS v regiónoch a budovanie straníckych štruktúr. "Nikdy nehovor nikdy," komentoval Kollár otázku, či sa spor v SaS v terajšej situácii dá urovnať.

Post podpredsedu SaS, ktorý Kollárovi Sulík ponúkol po kongrese, Kollár nevezme ani v prípade, že by sa so Sulíkom dohodol na ďalšej spolupráci.

"Týždeň po kongrese som oznámil, že ponuku odmietam. To stále platí," dodal Kollár.

Prijatím funkcie by podľa vlastných slov poprel sám seba a hodil by tak cez palubu aj takmer polovicu členov, ktorí ho podporili v predsedníckych voľbách. "Nie som oportunista, nejde mi o funkciu," dodal Kollár.

„Budem počúvať, aké má predstavy. Mám vôľu spojiť rôzne názorové prúdy. Preto som mu ponúkol miesto podpredsedu. Verím, že túto ponuku v budúcnosti príjme,“ uviedol Sulík ešte v piatok na margo utorkového stretnutia.