Krajcer a Viskupič podali pre digitalizáciu trestné oznámenie

V prvom rade chceme, aby sa vec vyriešila. Toto nie je pohon na Mareka Maďariča, tvrdí Krajcer.

8. apr 2013 o 15:19 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Jozef Viskupič (OĽaNO) spolu s poslancom strany SaS Danielom Krajcerom v pondelok podali na Generálnu prokuratúru v mene všetkých opozičných členov výboru trestné oznámenie pre podozrenie z marenia úlohy verejným činiteľom.

Obaja poslanci o tom informovali krátko po odovzdaní oznámenia v podateľni prokuratúry.

Dôvodom sú podľa nich pochybenia Ministerstva kultúry v projekte digitalizácie národného kultúrneho dedičstva, pre ktoré hrozia Slovensku významné finančné straty.

Krajcer: Hrozia nám vážne ekonomické škody

"Ako ste zaregistrovali, ministerstvo kultúry sa vyjadrilo, že dôvodom pre uzavretie mimosúdnej dohody s konzorciom Tender Media Group (TMG) je to, že nevedia preukázať existenciu výpovede, doručenky a vôbec spôsobu doručenia," komentoval Krajcer rozhodnutie rezortu kultúry pod vedením Mareka Maďariča (Smer) dohodnúť sa s TMG na uznaní platnosti staršej zmluvy z roku 2010.

Túto zmluvu totiž neskôr Krajcer v pozícii ministra kultúry vlády Ivety Radičovej vypovedal. TMG však považovalo výpoveď za neplatnú a hrozilo MK žalobou.

"Ja som postupne kópiami týchto dokumentov preukázal, že existujú. Preto sa domnievame, že na MK SR mohol byť spáchaný trestný čin, keď príslušné zodpovedné osoby nepreverili všetky dokumenty alebo celú dokumentáciu. Na základe toho bola uzavretá dohoda s TMG. A z toho môžu pre Slovenskú republiku vyplývať veľmi vážne ekonomické škody," dodal Krajcer.

Viskupič varuje pred súdnymi spormi

Viskupič ho doplnil, že mediálny výbor sa dohodol na konaní poslaneckého prieskumu na MK SR, kde si chcú preveriť dokumenty súvisiace s dohodou s TMG.

"Malo by to byť do konca apríla, dúfam, že to bude čím skôr," konštatoval Viskupič.

Dodal, že hospodárske škody hrozia aj v dôsledku eventuálnych súdnych sporov so subjektmi, ktoré chceli vstúpiť do verejných obstarávaní súvisiacich s digitalizáciou, no napokon v dôsledku urovnania sporu medzi MK SR a TMG z toho zišlo.

"V prvom rade chceme, aby sa vec vyriešila. Toto nie je pohon na Mareka Maďariča," dodal Krajcer s tým, že cieľom opozičných poslancov je snaha ochrániť európske zdroje určené na digitalizáciu.