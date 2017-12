Deti by mali chodiť do školy podľa bydliska, hovorí správa o stave školstva

Rodičia sa podľa analytičky môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl.

8. apr 2013

BRATISLAVA. Deti by mali chodiť do spádovej základnej školy, ktorú určí obec podľa miesta trvalého pobytu ich rodičov.

Navrhuje to ministerstvo školstva medzi opatreniami, ktoré obsahuje správa o stave školstva a ďalších opatreniach pre parlament.

Podľa odborníkov by tak však rodičia prišli o slobodné rozhodnutie vybrať školu pre svoje dieťa.

Inú školu by si mohli vybrať len súkromnú alebo cirkevnú, alebo v prípade, ak spádová škola nemôže zohľadniť špeciálne vzdelávacie potreby žiaka, napríklad individuálnou integráciou alebo vzdelávaním poskytovaným v špeciálnej triede.

Odborníčka: Aká bude medzi školami konkurencia?

V súčasnosti dieťa chodí do spádovej základnej školy, ak mu rodičia nevyberú inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v jej školskom obvode.

"Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl," obáva sa analytička Zuzana Zimenová zo združenia Nové školstvo.

Takéto opatrenie považuje za krok späť, je to proti princípom decentralizácie a reformného procesu.

Školy boli motivované vytvárať jedinečné vzdelávacie programy, ktorými sa chceli uchádzať o žiaka. "Pýtam sa, na základe čoho bude konkurencia medzi školami?" doplnila.

Pripúšťa, že v istých typoch škôl sa sústredili na nábor žiakov a kvalita bola druhoradá, ale to nie je dôvod zrušiť možnosť výberu pre rodičov.

Mohli sa rozhodovať podľa informácií, ktorá škola je dobrá, má dobrých učiteľov, či má program, ktorý vyhovuje ich dieťaťu. Problémom podľa nej je, že bez opatrení na skvalitnenie škôl by rodičia prišli o jedinú páku, ktorú mali.

"Z hľadiska rodičov by to bolo obmedzujúce opatrenie," hovorí šéfka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková.

Zákonní zástupcovia by týmto opatrením prišli o svoje slobodné rozhodnutie vybrať školu pre svoje dieťa. Ako dodala, pre školy by to bolo možno výhodné, pretože aj keď nebude škola veľmi kvalitná, bude mať dostatok detí.

Ministerstvo: Určením školy sa obmedzuje selekcia žiakov

Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Jozefa Turčányho by tento zámer mohol podporiť snahu ZMOS-u o posilnenie pôsobnosti zriaďovateľov škôl.

Ministerstvo v správe pripomína, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim dopad socio-ekonomického prostredia žiaka na jeho vzdelávací výstup je sloboda výberu školy.

"Úspešné vzdelávacie systémy, ktorým sa darí tento vplyv eliminovať, obmedzujú slobodu len na výber medzi verejnou (štátnou) školou a neverejnou - cirkevnou alebo súkromnou," píše sa v správe.

Určením spádovej základnej školy sa obmedzuje selekcia žiakov. Tí sú približne z rovnakého socio-ekonomického zázemia, ako sú rodiny obývajúce obslužné územie školy.