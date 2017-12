Odškodné pre Harabina za Sadikiho bolo nezákonné, tvrdí právnik

Prepis rozhovoru zo 17. 9. 1994

Sadiki:Štefan Harabin?

Harabin: Áno.

Sadiki: Som ťa nespoznal vôbec po hlase, vieš.

Harabin: No tak telefón trošku mení hlas. Čo máš nového?

Sadiki : Nič, len tak volám, že jak sa máš.

Harabin: Skadiaľ voláš? Z domu?

Sadiki: Hej, zo Smokovca.

Harabin: No dobre ste došli?

Sadiki: Hej, dobre, v poriadku.

Harabin: No ta chvalabohu.

Sadiki: Ty doma jak? Syn, dobre, drží sa?

Harabin: Dobre, hej.

Sadiki: Do koľkej robíš dneska?

Harabin: Robím tak do tej štvrtej asi.

Sadiki: Kedy prídete? Nevieš?

Harabin: No počúvaj, tak to vyzerá, že teraz by sme asi neprišli toho prvého, lebo sú voľby. Zhodou okolností bol tu v stredu aj predseda súdu z Popradu, ten môj kamarát, som ti hovoril, no a sme zrušili ten futbal, že to nebude toho tridsiateho prvého, ale prvého, lebo sú voľby, no a na okresnom súde je pohotovosť z toho titulu, lebo môžu ľudia namietať, voličské zoznamy atď. a súd musí konať aj v sobotu a v nedeľu, vieš. Čiže nemôžeme ísť, takže asi na budúci týždeň, o týždeň neskôr. Ale ja, neviem aj tak, či ja neprídem ešte ten týždeň aj tak.

Sadiki: Tak príď, bol by som rád.

Harabin: Ja mám svoje veci tam ešte vybavovať a chcem sa ísť za dcérou pozrieť.

Sadiki: Príď, ja som doma, ty kedykoľvek môžeš prísť.

...

Sadiki: Dobre, keby si prišiel, tak mi zavolaj prosím ťa, hej?

Harabin: To číslo mám, toto platí.

Sadiki: Máš číslo, ro­zumieš, keď prídeš do Popradu alebo skôr, zavolaj a prídem po teba na stanicu, rozumieš. Takže sme sa dohodli. Milan nie je tam dakde?

Harabin: Nie je tam, ale môžem sa ísť pozrieť.

Sadiki: Ja mu volám a nikto neberie.

Harabin: Neberie? A mám mu nechať nejaký odkaz?

Sadiki: Nič, len že ho pozdravujem.

Harabin: Môže byť, že z obeda neprišiel, lebo to akurát taký čas na obed je, 2 hodiny, vieš ja som akurát na obed nešiel, lebo študujem spisy, takže som tu a možno on išiel na obed, ale môže byť, že zobral aj dovolenku, lebo včera bolo voľno, štátny sviatok, takže ani dneska nešiel do roboty.

Sadiki: Dobre, v priadku, ja som len chcel vedieť, že kedy prídete, no keď prídeš, tak mi zavolaj, hej.

Harabin: Dobre.

Sadiki: Dobre, ale pozdrav Milana, hej.

Harabin: Hej. Ahoj.

Rozhovor je krátený.