Ústavný súd si nechcel kaziť oslavy, varoval novinárov

Ivan Gašparovič sa hodnoteniu Ústavného súdu vyhol. Všetkým pracovníkom sa poďakoval za ich nezávislosť.

9. apr 2013 o 19:33 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. „Ja som dneska tu na dvadsiatom výročí Ústavného súdu. Rada by som si užila tento slávnostný deň a neriešila tu tento problém,“ reagovala po slávnostnom zhromaždení na otázku, ako chce riešiť zablokovanie súdu v prípade nevymenovania generálneho prokurátora do funkcie jeho predsedníčka Ivetta Macejková.

„Ale nie je problém napísať túto otázku a na budúci týždeň vám dáme na ňu odpoveď,“ dodala.

Hovorkyňa súdu Anna Pančurová pred brífingom predsedníčky so šéfom parlamentu Pavlom Paškom varovala novinárov, že pri otázkach na inú tému ako je výročie okamžite brífing ukončia. Napokon to neurobili.

Prezident: Držím vám vo vašej práci prsty, či palce

Macejkovú na brífingu v budove Štátneho divadla uviedla, že ona tento stav na Ústavnom súde nezavinila.

Ako vysvetlila, nezvyčajná situácia, ktorú však život prináša, vznikla tým, že obaja účastníci konania, teda prezident Ivan Gašparovič a parlamentom zvolený, ale stále nevymenovaný generálny prokurátor Jozef Čentéš, využili svoje právo a podali námietky zaujatosti voči sudcom.

„Dnes je Ústavný súd v situácii, keď nie je namietnutá len jedna sudkyňa. Ale verím, že táto situácia bude riešená, verím, že bude aj vyriešená.“

Na slávnostnom zhromaždení k 20. výročiu vzniku Ústavného súdu sa k prítomným prihovoril aj prezident Gašparovič.

Ospravedlnil sa, že vzhľadom k prebiehajúcim procesným úkonom v spore o vymenovanie generálneho prokurátora má, na rozdiel od predchádzajúcich výročí, pripravené netradične kratšie vystúpenie, v ktorom nebude hodnotiť činnosť Ústavného súdu.

Prezident pripomenul, že bol jedným z účastníkov historických udalostí, ktorými pred dvadsiatimi rokmi vyvrcholili emancipačné snahy viacerých generácií Slovákov.

Dodal, že vo funkcii predsedu parlamentu sa s Milan Čičom podieľal na založení inštitúcie, ktorá v priebehu dvoch desaťročí dokázala, že je garantom ústavnosti.

Poďakoval sa všetkým pracovníkom Ústavného súdu za ich nezávislosť, ale zároveň aj závislosť na ústavnosti: „Držím vám vo vašej práci prsty, či palce. Všetko najlepšie.“

Macejková Gašparovičovu účasť obhajovala

Na rozdiel od Gašparoviča sa na oslavách nezúčastnil predseda vlády Róbert Fico. Podľa Macejkovej sa ospravedlnil, pretože mal iný program.

Premiér podľa webu úradu vlády uprednostnil stretnutie lídrov slovenského stavebníctva a 1. rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Macejková na otázku, ako vníma prítomnosť a vystúpenie prezidenta, ktorý považuje väčšinu ústavných sudcov za zaujatých, odpovedala:

„Pán prezident je prvý ústavný činiteľ v tomto štáte. Chodil na oslavy, či boli piate, desiate, pätnáste. To, že je účastníkom konania v kauze, na ktorú sa pýtate, má na to právo. Nemá to nič spoločné s tým, že dnes vystúpil ako hlava štátu“.