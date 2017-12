Škôlky sú plné. Čaplovič ich chce navyše zadarmo aj pre štvorročných

Materských škôl je málo, vlani odmietli osemtisíc detí. Štát hradí poplatky iba za päťročných predškolákov.

9. apr 2013 o 21:10 Michal Piško





BRATISLAVA. Preplnené materské školy museli vlani odmietnuť vyše osemtisíc detí, tisíce ďalších rodičia ani neprihlásili.

Minister školstva Dušan Čaplovič prichádza s návrhom, ktorý môže nepomer medzi počtom miest a záujemcov ešte prehĺbiť.

V správe o stave školstva, ktorú predložil parlamentu, navrhuje bezplatne prijímať aj štvorročné deti.

Ich rodičia dnes musia za škôlku platiť, štát hradí poplatky iba za päťročných predškolákov. Vo väčšine miest sa pohybujú od desať do 20 eur mesačne.

Kde chce Čaplovič milióny eur na poplatky zobrať, správa nehovorí.

„Je to iba jeden zo zámerov, ktoré rezort pripravil v rámci sumáru opatrení do roku 2020,“ povedal hovorca ministerstva Michal Kaliňák.

„K detailom sa nebudeme vyjadrovať, chceme, aby sa so správou najskôr oboznámili poslanci.“

Nafukovanie tried

„Minister predložil materiál, v ktorom chýba jasne stanovenie priorít, vyčíslenie nákladov aj zabezpečenie ich krytia,“ kritizuje dokument poslanec SDKÚ Miroslav Beblavý. „Sú to prázdne slová.“

Správa dáva tušiť, že ministerstvo si bude chcieť pomôcť aj matematikou. V záujme „efektivity procesov“ navrhuje zvýšiť počet detí na učiteľa z dnešných 12,5 na 14,4, čo je priemer v OECD.

Odborníci, samosprávy aj učitelia väčšie zapojenie detí do predškolskej výchovy vítajú, no varujú pred zvyšovaním ich počtu v triedach.

„Už dnes sú triedy predimenzované a budovy staré, v jednej miestnosti máme herňu, spálňu, jedáleň aj telocvičňu,“ hovorí riaditeľka škôlky v Liptovskom Mikuláši Beata Grešová.

„Keby sme chceli uspokojiť všetkých žiadateľov, potrebovali by sme škôlku zväčšiť trikrát,“ vraví aj starosta východoslovenskej Čičavy Ladislav Kalafa.

Väčšina neúspešných žiadateľov v obci pochádza z rómskej osady. Deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia však ministerský návrh veľmi pomôcť nemusí. „Mnohí rodičia rómskych detí sú v hmotnej núdzi a od poplatkov sú oslobodení už teraz,“ upozorňuje Grešová.

„V osadách často nevedia, že bol zápis do škôlky a keď sa snažia dieťa zapísať v auguste, je už neskoro,“ hovorí Stanislav Daniel z Rómskeho vzdelávacieho fondu v Budapešti, ktorý podporuje rómskych škôlkarov v štyroch slovenských lokalitách. Dôležitá je podľa neho osveta.

Z osady do osobitnej školy

V zapojení Rómov do predškolskej výchovy, ktorá sa podľa prieskumov neskôr výrazne prejaví na ďalších študijných výsledkoch a aj schopnosti zamestnať sa, patrí Slovensko medzi najhoršie krajiny v Európe.

V roku 2010 navštevovalo podľa štúdie Rozvojového fondu OSN škôlky len 19,2 percenta rómskych detí od troch do šiestich rokov, v roku 2011 to podľa štúdie Svetovej banky bolo 28 percent.

„Rómske deti v Maďarsku majú dokonca vyššiu mieru zapojenia ako nerómske deti v slovenských lokalitách, kde žijú Rómovia,“ konštatoval vlani aj Inštitút finančnej politiky ministerstva financií.

„Naše skúsenosti pritom ukazujú, že deti, ktoré by inak išli do špeciálnych škôl a boli by vyhodnotené ako nezrelé pre bežné školstvo, sú po absolvovaní predškolskej výchovy zrazu pripravené ísť do bežných škôl,“ hovorí Daniel.