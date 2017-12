Galko: Tančeky okolo odchodov trvajú pridlho

Potrebujeme pracovať a nie sa zaoberať ľuďmi, ktorí sa nevedia zmieriť s porážkou Kollára, hovorí podpredseda SaS.

10. apr 2013 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda SaS Ľubomír Galko by uvítal, aby hocikto, kto chce z SaS odísť, sa čestne postavil, oznámil to, potriasol ruky a mohli by sa s ním tak dôstojne rozísť.

Problémom podľa neho nie sú odchody, pretože sa dejú v každej strane a každý je nahraditeľný.

„Problémom sú tančeky okolo toho, ktoré trvajú už neprimerane dlho. My potrebujeme pracovať pre krajinu a nie sa zaoberať ľuďmi, ktorí sa nevedia zmieriť s porážkou Jozefa Kollára vrátane jeho samého,“ vyhlásil Galko.

Dnešné odstúpenie Juraja Miškova z pozície tútora Bratislavského kraja nevníma Galko nijako dramaticky.

„Funkcia tútora je len pomocná. Je to vlastne predĺžená ruka člena republikovej rady v regióne,“ povedal.

„SaS je strana, ktorá nestojí na jednotlivcoch, ale tvorí ju silný tím,“ myslí si Galko. Podľa neho Bratislavský kraj dostane nového tútora a pripravujú sa aj iné zmeny, lebo v SaS nie sú celkom spokojní s tým, ako to funguje.

Zároveň dodal, že strana má záujem o širokú koalíciu v Bratislave. „Rokovania s partnermi bez problémov dotiahneme s novým vyjednávacím tímom,“ povedal.

Galko považuje za detinské odstúpenie Miškova z pozície tútora na základe vyjadrenia Richarda Sulíka, že SaS nepostaví vlastného kandidáta na župana v Bratislavskom kraji.