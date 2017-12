Na Slovensko dorazil nový zábavný kvíz, otestujte sa

Podniky a bary našli spôsob ako lákať zákazníkov a trochu ich dovzdelať.

12. apr 2013

Je začiatok týždňa, ale v bratislavskom podniku je ľudí, ako keď je víkendový žúr. Vo štvoriciach sedia pri stoloch a sledujú obrazovku s prvou súťažnou otázkou.

V klube to zašumí, keď sa družstvá dohadujú, komu patria slávne fúzy z obrázku. Lukašenko, Mikuláš Dzurinda? Alebo Frank Zappa? V rýchlosti hádžu odpovede na papier, je tu ďalšia otázka.

Nu Spirit, podnik známy elektronickou tanečnou hudbou, by v pondelok inak ani neotváral. Viac než stovka ľudí však obsadila všetky miesta na sedenie, niektorým sa ušlo miesto pri bare. Nezlákal ich pritom koncert, známy dídžej ani akcia na alkohol, ale vedomostný kvíz.

Na Slovensko dorazila nová forma zábavy, ktorá búra predsudky. Miestom kvízu nemusia byť iba suchopárne televízne šou a do krčmy sa nechodí len resetovať hlavu alkoholom po pracovnom čase.

Výhody sú zaručené obojstranne. Podnik získa zákazníkov a v čase krízy vyššie tržby. Účastník na druhej strane rád prichádza posedieť s kamarátmi pri drinku, užije si napätie a otestuje vedomosti v súťaži. Poradie je druhoradé. Aspoň na Múdrom pondelku v Nu Spirite ide hlavne o zábavu, až potom o ceny - fľašu bourbonu a voľné lístky do klubu.

Nenápadné detaily

Nutrie, Ty si pako, Fasa Chasa, Zelené trenky. Uvoľnenú atmosféru dokladajú už názvy družstiev, ktoré si vybrali.

„Najviac ma baví zisťovať, čo všetko ešte neviem,“ zamyslí sa Július z tímu Yodafellas a odpije si z kofoly. Vždy sa niečo dozvie, z minula si zapamätal erby mestských častí a doplnil si fakty o kapele Chemical Brothers.

S kolegom sa zhodujú, že je lepšie súťažiť bez alkoholu. „Raz sme sa na jednom kvíze v angličtine príliš rozpili a skončili sme medzi poslednými. Boli sme roztatárení,“ hovorí tridsiatnik.

Veronika z tímu Tri sestry pozoruje iný zvláštny efekt. Kvízovanie podľa nej podporuje vnímavosť v každodennom živote. „Odkedy chodím na kvíz, prichytila som sa, že sa snažím pamätať si hocijaké detaily zo správ, na ktoré natrafím. Vravím si, že sa možno objavia aj v otázkach.“

V prestávke po druhom kole to už pripomína podarenú párty. Na parkete sa tancuje, iní sedia pri stoloch a googlia si na smartfónoch správne odpovede. Sú netrpezliví, nechcú čakať, kým kvízmajstri vyhodnotia zozbierané papiere.

Najväčší úspech mala hudobná otázka s politickým pozadím – máloktoré družstvo dokázalo vymenovať mečiarovských politikov z archívnej volebnej pesničky Vivat Slovakia. Našťastie ju púšťali len raz.

Sexy mozgy

Vo svete sú podujatia pub quiz či trivia night populárnou zábavou a spôsobom, ako držať podnik v kríze nad vodou. Špeciálne v Británii, ktorá je kvízovou veľmocou - pred troma rokmi tam narátali vyše 22-tisíc akcií vo verejných zariadeniach za týždeň.

Desaťtisíce ľudí chodia večer na pivo a zároveň zamestnajú intelekt. Prevetrajú vedomosti zo športu, trápia sa nad logickými hádankami, naučia sa rozoznávať zabudnuté filmy či pesničky okrajových kapiel, ktoré nikto nepozná. Je to voľnejšie ako bingo a určite menej trápne ako karaoke.

Názory sa rôznia, keď vysvetľujú, prečo je zrazu také sexi medzi mladou generáciou prezentovať vzdelanie a vedomosti. Prečo sú také populárne vedomostné kvízy, prečo sú obľúbeným módnym doplnkom nadrozmerné okuliare? Môže to byť popkultúrou.

Práve premúdrených outsiderov si za hrdinov vyberajú televízne seriály a filmy. Takzvaný geek, nerd – v slovenčine bifľoš – je základom aj u nás obľúbeného seriálu The Big Bang Theory.

Na obrazovke ukazuje, že aj bifľoši chodia na pivo a môžu byť atraktívni pre druhé pohlavie. Alebo: zvýšená miera IQ nie je čosi, čo treba nechať doma, keď sa večer vyberiete zabávať.

Zábava v pube

Zahraničím sa inšpirovali autori Múdreho pondelka v Nu Spirite. Oficiálne prvenstvo v Bratislave má síce kaviareň Scherz, ale tento kvíz je najznámejší aj najviac navštevovaný.

S novinkou sa Marek Babušiak zoznámil vo Fínsku. „Okolo roku 2006 to bol v puboch v meste štandardný spôsob zábavy,“ spomína hudobník známy pod prezývkou Kasko.

Prvý vlastný kvíz rozbehol v Prahe. Úspešne sa zabehol a funguje dodnes, hoci autor medzitým presídlil na Slovensko. V kvízoch pokračuje v Bratislave. „Vravel som si, že to bude istota, overený formát. A ten jeden a pol roka, čo Múdre pondelky robíme, nám dali za pravdu.“

Pre veľký záujem sa sťahovali z menšieho baru do väčšieho klubu a najnovšie plánujú rozšírenie do koncertnej sály.

Cez Facebook sa do súťaže pravidelne prihlasuje do štyridsať tímov – bez toho, aby museli čokoľvek siliť alebo naháňať účastníkov reklamou.

Kvízmajstrom je herec Ludwig Bagin. Moderuje s laptopom a mikrofónom, komentuje otázky a jeho poznámky fungujú – nie vždy úplne spoľahlivo, čo je súčasť zábavy – pre tímy ako indície. Akcii zatiaľ podľa neho chýba väčší sponzor.

„Sem-tam ceny, napríklad voucher do reštaurácie, venujú kamaráti, denník SME poskytol predplatné systému Piano. Oslovili sme rôzne firmy vrátane slovenského Googlu a uvidíme,“ hovorí Bagin a dodáva, že práve symbolické ceny môžu byť pre podujatie výhodou. Vďaka nim sa udržuje pokojná a kamarátska atmosféra.

„Veľkých cien sa obávame, napokon, ako sme zistili, ide to aj bez nich. Viem si však predstaviť, že keď ľudia súťažia o plazmový televízor, tak sú náchylnejší hádať sa o body a krvopotne biť o výhru. Teraz, keď o nič nejde, je to ideálne, chodia sa len zabávať. Minimálne polovica z nich sú buď naši kamaráti, či aspoň známi a tak je to fajn.“

Množia sa tímy i kluby

Tímy chodia pravidelne, zlepšujú si bilanciu. Mnohým sa tak zapáčilo súťaženie s pohárikom, že si inde rozbiehajú vlastný kvíz. Green Tree na Obchodnej, Prešporák, Shtoor Café, Goblins Pub – možností je v hlavnom meste viac. A vlastne nielen v Bratislave.

V prešovskom klube Wave funguje kvíz na podobnom princípe už vyše roka. Ani tu ho nerozbehli majitelia podniku, ale mladí nadšenci. Trojicu študentov inšpirovala akcia v Brne, aby vlastnú súťaž pripravili doma. „Klub ponúka priestory a desaťeurový voucher ako cenu pre víťaza. Ostatné je v našej réžii,“ vysvetľuje Matej Hrabčo.

Devätnásťroční kamaráti robia kvízy zadarmo. „Začiatky boli slabšie, no postupne sme dosiahli návštevnosť okolo 80 ľudí, takže štvrtok, keď sú iné puby prázdne, máme plno – presné čísla o spotrebe piva nemáme.“ Pub Quiz Prešov je v meste jediný, dva iné však začínajú v Košiciach.

V zahraničí sú kvízy zabehaným biznisom, existujú firmy, čo dodajú súťaž na kľúč aj s databázou otázok, kvízmajstrom a marketingom. U nás to funguje na kolene a najťažšie je zostavovať otázky.

„Na jednej strane nesmú byť príliš špeciálne, ale ani triviálne, aby nebol pocit, že body sú zadarmo,“ približuje Ludwig Bagin dramaturgiu. „A musia mať šťavu. Mali sme k dispozícii použité otázky zo súťaže Milionár, a nebolo to ono. Inšpirácia prichádza nečakane, napríklad minule sme polovicu otázok zostavili z jedného bulvárneho časopisu pre mužov. Inak je to veľmi ťažké, takže o stupni náročnosti sa neustále hádame.“

Kam premáva rýchlik Remata?

Úspech mali aj výjazdy mimo Bratislavy. „Boli sme na festivale Grape, kde moderoval rapper Vec, v stane bolo asi tridsať tímov a dosť si to užívali.“

Bagin sa nebráni otázkam, ktoré sú akýmsi vzdelávacím okienkom – najmä pre mladšie ročníky. „Baví ma zoznamovať ľudí s niečím novým o Slovensku či Bratislave. Stredoškolské vedomosti z fyziky a chémie máme všetci rovnaké, pre kvíz nie sú také zaujímavé. Tie najlepšie otázky sú nadstavbou.“

V klube zatiaľ končí akcia, víťazí tím Fasa Chasa, dosiahli 75 a pol bodu. Krátko po dvanástej sa účastníci rozchádzajú. Teraz už vedia, kam premáva rýchlik Remata, čo znamená „inkunábula“ a že slovo „vatra“ nie je celkom slovenského pôvodu.

Facebookové fotky z akcie si prezrú zajtra v práci. A, mimochodom, tie fúzy z otázky boli Franka Zappu.

Pub Quiz - pravidlá Dajte si pivo, pomenujte tím, dajte si ďalšie – píše na webe kvízu košický klub Tabačka. Obvyklý počet súťažiacich sú dvaja až štyria. Otázky píšu na papiere, ktoré sa po každom kole zbierajú a vyhodnocujú. U nás sú kvízy spravidla zadarmo, v zahraničí je bežný malý poplatok, z ktorého sa financuje výhra. Väčšina kvízov sa zameriava na tematické okruhy – hudba, filmy, gastronómia, šport. Aby sa predchádzalo podvodom, niektoré podniky majú špeciálne značené papiere alebo účastníkov nepúšťajú cez kvíz von. Poslednou novinkou sú digitálne súťaže, kde odpadá chodenie do podniku. Súťaží sa v reálnom čase cez internet. Vo Veľkej Británii fungujú barové kvízy minimálne desaťročia. Vyše šesťsto podujatí združuje liga s názvom Great British Pub Quiz. S rekordným počtom 2 280 súťažiacich je zatiaľ najväčším barovým kvízom sveta podujatie v belgickom Gente z roku 2011. Minister školstva Veľkej Británie Michael Glove prišiel s nápadom, aby sa školy kvízmi inšpirovali pri vyučovaní. Proti sa ozvala Národná únia učiteľov. Pedagógom sa nepozdáva dôraz na memorovanie a tvrdé fakty, čo potláča tvorivosť a individuálny prístup učiteľa. Ako podvádzať Smartfóny sú najväčším nepriateľom kvízov v bare. BBC nadhodilo otázku, či prežijú vedomostné súťaže v čase, keď priateľa na telefóne či posielanie SMS nahradili prehliadače internetu v mobiloch. Väčšina podujatí pri vstupe vyzýva na vypnutie telefónu. Organizátori kvízov vymýšľajú vynaliezavé otázky, na ktoré ani Google nemá odpoveď. Príkladom môže byť priradenie notového záznamu k pesničke alebo otázky založené na asociáciách.