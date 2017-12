Juraj Miškov: Za pád vlády sa ospravedlňujem

Bývalý podpredseda SaS hovorí, že vysloviť nedôveru Ivete Radičovej bola chyba.

12. apr 2013 o 21:07 Monika Tódová, Monika Tódová, Lukáš Fila

Do politiky vstúpil v roku 2009, keď s Richardom Sulíkom založil Slobodu a Solidaritu. Do posledného kongresu bol jej podpredsedom.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Pred vstupom do politiky vlastnil úspešnú reklamnú agentúru. Bol podpredsedom SaS, no dnes je na odchode zo strany. JURAJ MIŠKOV je prvý politik SaS, ktorý priznáva, že hlasovanie za pád Radičovej vlády bola chyba.

Pod váš blog niekto napísal: Sulík mal radšej povaliť vlastnú sochu ako vládu. Odpísali ste: Súhlasím. Priznávate, že položiť vládu bola chyba?

„Určite áno. Vnútri strany som sa nikdy netajil, že mám na to rozdielny názor.“

Prečo ste ho nikdy nepovedali?

„Politické rozhodnutie v strane bolo také, aké bolo a držali sme jednotnú líniu.“

Koľko vás bolo proti pádu vlády?

„Nepočítal som to. Týždeň pred pádom vlády som Richardovi Sulíkovi otvorene povedal, že keby som sedel v parlamente, hlasujem inak.“

Ako to, že sa medzi poslancami nenašiel ani jeden, ktorý by bol proti?

„Musíte sa ich spýtať. Každý hlasuje v súlade so svojím svedomím.“

Nepomohlo by strane, keby ste to povedali verejne aj pred voľbami?

„Očakával som, že Richard Sulík sa za to voličom ospravedlní. Bohužiaľ, k sebareflexii nedošlo. Je to dané aj tým, že je presvedčený, že to bola správna vec.“

Aký názor na to majú ostatní z Kollárovej skupiny?

„Minimálne Dano Krajcer a myslím, že aj Jozef Kollár majú taký názor ako ja.“

Kollár bol v parlamente, mohol hlasovať proti.

„Mohol, ale takisto sa zrejme rozhodol držať jednotnú líniu. No jeho hlas by nepomohol a vláda by padla tak či tak.“

Ospravedlňujete sa za to?

„Naozaj by som sa chcel ospravedlniť všetkým voličom, ktorí nám dali dôveru v roku 2010, za to, že SaS bola spoluzodpovedná za pád vlády. Chcel by som sa ospravedlniť hlavne tým, ktorí ma krúžkovali.“

V kom vidí Juraj Miškov budúceho lídra pravice?

Pozrite si celý rozhovor (piano)

Nebola prvá príležitosť na sebareflexiu už na kongrese strany po voľbách pred rokom? SaS klesla z 12 percent na šesť.

„V momente, ako by som to urobil, by došlo k rozkolu.“

Nakoniec rozkol aj tak nastal.

„Ale pokúsili sme sa SaS zachrániť a urobili sme pre zmenu vo vedení maximum.“

Čo je hlavný dôvod vášho konfliktu?

„Rozdielny názor na spôsob robenia politiky. Napríklad súhlasím s tým, že euroval je ekonomicky zlé riešenie, ale nezhodneme sa v tom, ako sa politicky postupovalo. Čo sme dosiahli? Euroval sme nezastavili. Naši partneri nám boli aspoň v čiastkových veciach ochotní ustúpiť, nedosiahli sme nič.“

Bol súčasťou straníckeho rozhodnutia aj kalkul, že hlasovanie prinesie body?

„Boli na to dva názory. Jeden, že to môže niečo priniesť a druhý, ktorý som mal aj ja, že to bude presne naopak – hodia na nás zodpovednosť za pád vlády a budeme mať problém sa dostať do parlamentu. Hovoril som, že odvodové koliesko, ktoré sme v roku 2010 porozdávali, nám ľudia obúchajú o hlavu.“

V čom ešte sa so Sulíkom líšite?

„V názoroch na fungovanie strany. Richard chcel mať malú, možno dobre ovládateľnú skupinu členov, my sme trvali na tom, že členskú základňu treba rozšíriť. Bez zastúpenia v regiónoch nemôžeme byť úspešnou stranou.“

Čo ste si ako vyštudovaný novinár pomysleli pri kauze odpočúvania novinárov ministerstvom obrany pod vedením Ľubomíra Galka?

„Bol som neskutočne nahnevaný. Je to zásah do DNA liberálnej strany, aby jej minister odpočúval novinárov.“

Vtedy ste sa však Galka zastali a hovorili ste, že to naňho vytiahli politickí súperi, aby poškodili SaS.

„Jedna vec sú moje pocity a druhá postoj, ktorý si dohodneme, že prezentujeme navonok. Pocity si nechávam pre blízkych. To mi pomáha mať akú-­takú integritu.“

Padá vláda, neozvete sa. Odpočúvajú novinárov, neozvete sa. Čo by sa muselo stať, aby ste to urobili?

„Pokiaľ sa v strane dohodneme na väčšinovom názore, rešpektujem to a podriadim sa tomu. Nemám s tým najmenší problém, to je politika.“

Mal byť Galko aj po odpočúvaní podpredsedom strany či vôbec na kandidátke?

„Otázkou je, či mal byť ďalej členom strany. Očakával som vyvodenie zodpovednosti, ale k ničomu nedošlo.“

Kto mal s odpočúvaním v strane ešte problém?

„Viem, že to citlivo vnímal Martin Poliačik. V liberálnych témach sme si dobre rozumeli. Väčšina členov sa však postavila za Galka.“

Poliačik nepatrí k vašej skupine, prečo?

„To je otázka preňho. Aj verejne povedal, že bude hlasovať za Richarda Sulíka. Hovoril mi, že preňho je to lepšia voľba ako Kollár, ale povedal mi, že ak by som kandidoval ja, dá hlas mne.“

Richard Sulík naznačoval existenciu doteraz nezverejnených dôkazov v Galkov prospech. Poznáte ich?

„Išiel na detektor lži, ktorý si sám zaplatil, sám si zadefinoval otázky a doniesol výsledok, že prešiel.“

KARIKATÚRA: SHOOTY

Sulíkovci o vás hovoria ako o tom, v kom sa na ministerstve spájal biznis s politikou. Loboval u vás niekto zo SaS za niečo?

„Nie, pokiaľ za lobovanie nepovažujeme to, že ma niekto z poslancov požiadal, či by som neprijal jeho známeho. Mohlo to byť päť alebo osem prípadov. Napríklad niekomu stála dotácia, ktorá už bola podpísaná, ale nemali ešte peniaze a od úradníkov nevedeli zistiť prečo. Vypočul som si to, zistil a poslal informáciu, čo sa s tým dialo.“

Na čiu žiadosť to bolo?

„Možno Ďura Drobu, presne si nepamätám. Často išlo o kauzy, ktoré sa riešili iks rokov, naťahovali sa a ľudia z toho boli nervózni a nešťastní. Nepovažujem to za snahu získať neoprávnenú výhodu.“

Problém je, že 90 percent firiem sa nedostane k vám alebo k Drobovi.

„Neprijímal som len takýchto ľudí.“

Pred kongresom ste hovorili, že ak neuspejete, neodídete. Nakoniec sa správate ako všetci neúspešní v iných stranách.

„Po výzve Richarda Sulíka na odchod mám pocit, že v strane nie sme žiadaní. Nemám potrebu zostávať nasilu niekde, kde ma nechcú.“

V SaS by ste nezostali, ani keby to Sulík neurobil?

„Nechceli sme odísť, ale zrejme to zašlo priveľmi ďaleko.“

Pokúsite sa v parlamente vytvoriť nový klub s Danielom Lipšicom?

„Rozhodnutie si nechávame na víkend. Máme predstavy o politickej budúcnosti, ale oznámime ich v utorok.“

Radoslav Procházka hovoril, že v parlamente prebieha diskusia viacerých poslancov o budúcnosti takzvanej novej pravice. Viete o tých rozhovoroch?

„Sú to všetko neformálne rozhovory.“

Bol by Daniel Krajcer kandidátom novej pravice na župana?

„Neviem, ale nevylučujem možnosť, že by mohol byť kandidátom na župana.“

Čítali ste blog o tom, ako žiadal od svojej známej, aby Beyoncé zagratulovala jeho bývalej priateľke k narodeninám?

"Čítal a považujem ho za účelový. Bolo to účelové spojenie naznačenia papalášizmu s dievčatkom chorým na rakovinu. Tento kontext z neho vytvára netvora."

Nie je papalášizmus odvolávať sa na to, že je bývalý minister kultúry?

"Netvrdím, že to nie je papalášizmus. Iba hovorím, že kontext je účelový."

A to papalášstvo vnímate ako?

"Ja som papalášizmu nepodľahol a mne na takýchto veciach nikdy nezáležalo."

Myslíte si, že staré pravicové strany skončia?

„Je to možné. Podľa mňa ten rez bude medzi starými a novými politikmi.“

Kto je tá osobnosť, okolo ktorej by sa to mohlo združiť?

„Sú rôzni potenciálni lídri. Napríklad Rado Procházka, Daniel Lipšic, možno aj Lucia Žitňanská.“

Ak by voliči chceli novú pravicu, neukázali by to už percentá Daniela Lipšica?

„To, čo podľa mňa chýba projektu Novej väčšiny, je moment spájania, ktorý chcú voliči vidieť.“

Boli by ste ochotní sa na tom podieľať?

„Určite áno.“

Procházka chce byť kandidátom novej pravice na prezidenta. Podpísali by ste mu kandidatúru?

„Určite áno. Poznám ho ako schopného, veľmi múdreho človeka, ktorý má mne blízke názory.“

Nie je to s Richardom Sulíkom tak, že bol vždy rovnaký a vôbec sa nezmenil?

„Richard bol vždy extravagantný a spôsob, akým komunikoval, mu zostal. Nie je ochotný učiť sa. Sám o sebe hovorí, že má talent urobiť sa neobľúbeným. Asi je ťažké mať na čele strany lídra, ktorý sa nechce robiť obľúbeným. To je problém.“