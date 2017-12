Z nebankovky Pohotovosť prešiel za exekútora

Exekútor nevidí na konaní nič neetické

RUDOLF KRUTÝ hovorí, že exekútor musí prijať každý návrh na vykonanie exekúcie.

Ako dlho ste v Pohotovosti pracovali?

„Zamestnancom som bol od 1. augusta 2006 do 5. júna 2007, vrátane takmer mesačnej práceneschopnosti. Išlo o krátkodobý pracovný pomer. Nebol som vedúcim zamestnancom, štatutárnym orgánom ani členom iného orgánu spoločnosti.“

Odkedy si vás Pohotovosť vyberala ako exekútora?

„Za exekútora ma vymenovali v roku 2007. Ak sa pýtate na moju spojitosť s Pohotovosťou, okrem obdobia, keď som v nej pracoval, žiadna neexistuje. Podľa exekučného poriadku exekúciu vykoná exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd. V zmysle Etického kódexu súdnych exekútorov je exekútor povinný prijať každý návrh na vykonanie exekúcie.“

V koľkých konaniach ste vymáhali pohľadávky pre Pohotovosť?

„Exekútorské úrady počty svojich konaní nezverejňujú. Podľa Exekučného poriadku sú exekútor a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone exekučnej činnosti. O pridelení exekúcie však rozhoduje oprávnený, nie exekútor.“

Považujete za etické, že konáte v týchto konaniach?

„Prečo by to malo byť neetické? Môj pracovný pomer v spoločnosti skončil a neskôr som sa stal súdnym exekútorom, keďže som sa v tejto oblasti pohyboval niekoľko rokov. Je to prirodzený vývoj, a navyše aj pri subjektívnej nestrannosti sudcov sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak.“

Upozorňovali ste súdy vo všetkých konaniach, že sa môžete javiť ako nie nestranný?

„Subjektívne som nikdy nemal a nemám pocit zaujatosti voči danému oprávnenému. Ale vzhľadom na to, že si ctím a dodržiavam zákony a rozhodnutia súdov, splnil som si svoju povinnosť v zmysle Exekučného poriadku vo všetkých konaniach v prospech Pohotovosti. Plním si túto povinnosť dodnes.“