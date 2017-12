Kandidáta na prezidenta pohľadá opozícia neskôr. Vraj má čas

Štyri mesiace budú podľa podpredsedu SDKÚ spoločnému opozičnému kandidátovi na kampaň stačiť.

12. apr 2013 o 21:00 Monika Tódová

Pred poslednými prezidentskými voľbami získala o takomto čase Iveta Radičová definitívnu podporu celej opozície a Smer už mesiac podporoval Ivana Gašparoviča. Teraz sú kandidáti stále neznámi.

BRATISLAVA. S menom prezidentského kandidáta bude čakať nielen Smer, ale aj opozičné strany.

Hoci pôvodne plánovali, že dohodu o kandidátovi oznámia už začiatkom roka, rozhodnutie, koho v prezidentskej voľbe podporia, odložili.

„Diskusia sa prerušila. Zaoberáme sa regionálnymi voľbami. V priebehu mája, možno júna by malo byť jasné, ako budeme postupovať v týchto voľbách a na jeseň je čas diskutovať o spoločnom prezidentskom kandidátovi,“ povedal podpredseda SDKÚ Viliam Novotný.

V SDKÚ podľa neho stále platí decembrové uznesenie prezídia, že najlepšou prezidentskou kandidátkou by bola Iveta Radičová.

Z kandidáta by bol terč pre Smer, tvrdia

Rok pred poslednými prezidentskými voľbami 2009 bol už známy kandidát Smeru Ivan Gašparovič a opozícia akurát uzavrela dohodu na Radičovej, kde sa dlho čakalo na podporu KDH.

Nebude teraz opozičnému kandidátovi chýbať čas na kampaň?

„Tomu rozumiem, ale aj tak si myslím, že tri-štyri mesiace na predvolebnú kampaň stačia,“ hovorí Novotný.

Nepredpokladá, že to bude neznáma osobnosť. „Ivete Radičovej by určite stačili, ale je otázne, ako sa to vyvinie. Poznáme zatiaľ jej negatívne stanovisko.“

S odkladom súhlasí aj podpredseda Mosta-­Híd Zsolt Simon. „Pomenovať prezidentského kandidáta o mesiace skôr, než to urobí Smer, je zbytočné,“ hovorí. Z kandidáta by sa podľa neho stal zbytočný terč pre Smer.

Vládna strana oznámila, že kandidáta predstaví až na konci roka. Aj ona sa okrem iného obáva, že by sa stal terčom.

Jediným kandidátom, o ktorom sa doteraz medzi stranami SDKÚ, Most a KDH hovorilo, bol Pavol Hrušovský z KDH. Strana ako jediná hovorí, že rokovania naďalej prebiehajú, dodáva však, že prioritou sú župné voľby.

Skôr ako na konci roka nechce svoje odporúčanie hovoriť ani predseda Novy a poslanec Daniel Lipšic. „Tak či tak to bude musieť byť kandidát, ktorý je známy, aby bol úspešný.“ Pred poslednými voľbami bola podľa neho iná situácia.

Opozičné strany dlho čakali, ako sa vyvinie situácia v SaS. Strana je však v rozklade, čo rokovania ešte viac skomplikovalo.

Najmä SDKÚ podmieňuje dohody podporou svojho predsedu Pavla Freša na bratislavského župana.

Letnú kampaň chystá Kiska aj Čarnogurský, opozícia o takú možnosť príde

Dohoda sa nečrtá

Sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus si myslí, že strany odkladom iba zakrývajú to, že dohody nie sú schopné.

Myslí si, že kandidátovi opozície môže chýbať čas na cestovanie. V priamej voľbe je podľa neho pre ľudí dôležité politika vidieť naživo. „Napríklad Pavol Hrušovský neurobí viac, či bude známy teraz, alebo na jeseň.“

Slosiarik to vysvetľuje tým, že už teraz je v rebríčkoch preferencií „a nie je to terno“.

Pomôcť by mu však podľa neho mohlo, ak by dohoda znamenala, že sa v rebríčkoch už neobjavia Radoslav Procházka alebo Martin Bútora.

Procházka sa stiahnuť nechystá. „Všetko je na najlepšej ceste. Na konci bude víťazstvo, zvyšok sú detaily,“ povedal poslanec, ktorý chce byť politickým kandidátom na prezidenta novej pravice. Žiadna pritom ešte nevznikla.