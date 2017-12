Procházka chce byť prezidentským kandidátom celej opozície

Myslím, že na konci bude víťazstvo, všetko ostatné sú v tejto chvíli detaily, vyhlásil Radoslav Procházka.

BRATISLAVA. Keby sa pravica spojila a buchla do stola, mohla by mať troch či štyroch predsedov krajov a mohla by zrušiť aj prezidentský sen Roberta Fica. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to vyhlásil Pavol Frešo.

Predseda SDKÚ volá po pravicovej alternatíve voči Smeru, trieštenie pravice sa mu nepozdáva.

O spoluprácu v rámci stredopravých strán sa údajne snaží už mesiace.

Sulík: Alternatíva voči vláde nie je len o Ficovi

Aj predseda SaS Richard Sulík je za vytvorenie pravicovej alternatívy voči Smeru. Upozorňuje však, že alternatíva nie je len o boji s Robertom Ficom.

"Je aj o tom, že pravica má riešenia. Za našej, i keď krátkej vlády stúpal počet pracovných miest. Teraz klesá. Na Slovensku pod jeho vedením má menej ľudí prácu, a to je fakt. Pravica má na to oveľa lepšie riešenia," vyhlásil v diskusii Sulík.

Dodal, že spolupráca strán musí byť založená na dohodách. "Musia sa urobiť jasné dohody a tie sa musia dodržiavať. Tak bude spolupráca fungovať. A tá naša koalícia nebola o dodržiavaní dohôd," poznamenal.

Sulík sa za pád vlády Ivety Radičovej neospravedlnil, ako to urobil Juraj Miškov v rozhovore pre SME.

"Vždy som konal podľa svojho presvedčenia, nemám za čo sa ospravedlniť," povedal.

Sulík tvrdí, že na takéto otáčanie názoru je zvyknutý skôr od iných strán.

Frešo: Procházka je dobrý, ale sú tu aj iní

Radoslav Procházka dnes zopakoval, že je ochotný stať sa prezidentom. "Myslím, že na konci bude víťazstvo, všetko ostatné sú v tejto chvíli detaily."

Podľa vlastných slov by uvítal podporu nesocialistickej časti politického spektra, nemieni však "chodiť po chodbách a domáhať sa podpory nasilu".

Richard Sulík pripustil, že Radoslav Procházka by mohol byť prijateľný prezidentský kandidát. Zdôraznil však, že pre SaS je "priorita číslo jedna" dohoda pravice na jednom kandidátovi.

Procházka je dobrý kandidát aj podľa Pavla Freša. "Ale sú tu aj iní a na konci musí byť jeden, ktorého podporíme všetci," povedal.

Radoslav Procházka včera sľúbil, že na jeseň ukáže vlastnú alternatívu vládneho návrhu rozpočtu na rok 2014. Spolupracovať má aj s Jozefom Kollárom z SaS.

Smer sa má prezidentským kandidátom, rovnako ako strany Ľudovej platformy, zaoberať na jeseň. Potvrdil to Robert Kaliňák. Či ním bude Robert Fico, komentovať nechcel.

Procházkovi môže jeho alternatíva k štátnemu rozpočtu uškodiť, varuje Konštantín Čikovský

SaS má kandidáta na šéfa NKÚ

Sulík potvrdil, že SaS má kandidáta šéfa, ktorého chce ponúknuť opozičným partnerom. Podľa neho to nemusí byť straník.

Meno nechce konkretizovať, chce rokovať s partnermi.

Zároveň si myslí, že ak chce Smer skutočne vyriešiť otázku šéfa NKÚ, mal by súhlasiť s verejnou voľbou. "My v SaS verejnú voľbu podporíme," vyhlásil Sulík.

Podľa Roberta Kaliňáka by si mali liberáli uvedomiť, že post šéfa NKÚ nepatrí SaS, ale celej opozícii.

Radoslav Procházka si myslí, že Smer nepustí do čela NKÚ nikoho, kto by ho mohol ohroziť. "My sa kontrole nebránime," reagoval Kaliňák.