Nová pravica sa nerodí. Lipšic o nej nevie, Beblavý jej neverí

Projekt novej pravice podporuje Radoslav Procházka a možno odídenci z SaS.

14. apr 2013 o 20:42 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Monika Tódová

BRATISLAVA. Trápenie na pravej strane politického spektra zrejme neukončí ani snaha o vytvorenie jednotného bloku z ľudí, ktorí opúšťajú svoje materské strany.

Projekt novej pravice ohlásil už dávnejšie Radoslav Procházka, ktorý by chcel byť jej kandidátom na prezidenta. Teraz sa k nemu pridal aj bývalý podpredseda SaS Juraj Miškov, ale to je všetko.

Šéf Novej väčšiny Daniel Lipšic hovorí, že o novej pravici nič nevie: „Neviem, či sa niečo také deje. My ideme vlastnou cestou, ale sme otvorení pre tých, ktorí majú podobnú víziu a čistý štít.“

Nechcel komentovať, či takými sú aj ľudia odchádzajúci z SaS, ktorí majú v pondelok oznámiť predstavu o svojej politickej budúcnosti.

Miškov v sobotu pre SME pripustil, že jednou z možností je aj prestup k Lipšicovi.

Nová pravica nie je riešením ani podľa Miroslava Beblavého z SDKÚ, ktorý spolu s Luciou Žitňanskou rozbehol vlastný projekt Tvoríme Slovensko. „Neviem, či je taká diskusia. Ale ja sa na takej diskusii nezúčastňujem.“

Radičová: Sú to iba reči

Reálne novú pravicu nevidí ani expremiérka Iveta Radičová.

Radičová upozorňuje, že nová pravica je v súčasnosti len predmetom neformálnych rozhovorov.

Problém pravicových subjektov je podľa nej v tom, že sa už rok zaoberajú samy sebou. Výsledkom sú štiepenia a rozpory.

„Musia presvedčiť, že sú schopné sa aspoň na niečom dohodnúť a dohody dodržiavať.“

Beblavý si nemyslí, že zakladanie nových pravicových subjektov by mohlo viesť k zmene tváre krajiny, čo je jeho hlavným cieľom.

„Debata o tom, kto sa s kým spojí, je pre ľudí, ktorí chcú najmä zostať v politike.“

Iba bratislavské kuloáry

Aj podľa Procházku by osobné ambície mali ísť bokom, ak odchody zo strán majú mať „dôstojnejšiu perspektívu“.

Musí to viesť k spájaniu na širšom pôdoryse, ako sú bratislavské kuloáry. Bez účasti regionálnych autorít mi to nedáva zmysel, hovorí Procházka.

Odpovedal tak na otázku, či by vstúpil do poslaneckého klubu, ktorý by tvorili Lipšic, Lucia Žitňanská a odídenci z SaS.

Odchod z SaS pripravujú Miškov, Jozef Kollár, Daniel Krajcer a zrejme aj Martin Chren a Juraj Droba.

V relácii televízie Markíza Na telo v nedeľu Procházka zopakoval, čo už povedal v sobotu pre SME, že je pripravený stať sa prezidentom. „Všetko je na najlepšej ceste. Na konci bude víťazstvo.“

Dodal, že ideálne by bolo, keby bol spoločným kandidátom celej opozície. Podporu mu zatiaľ vyslovil šéf SaS Richard Sulík. Predstaviť si to vie aj Miškov.

Predseda SDKÚ Pavol Frešo bol zdržanlivý. „Rozumiem, že Radoslav Procházka je dobrý kandidát. Ale sú aj iní a na konci musí byť jeden.“

Strany ľudovej platformy odložili rokovania o spoločnom prezidentskom kandidátovi na jeseň.

V SDKÚ stále platí stanovisko, že najlepším kandidátom by bola Radičová, ktorá to však odmietla.

Procházkovi môže uškodiť sľub ukázať alternatívny rozpočet, varuje Konštantín Čikovský

Sny Freša a Fica

Podobne Frešo sníva aj o spoločnom postupe všetkých pravicových strán v župných a prezidentských voľbách.

„Ak by sa celá stredopravá scéna spojila, tak máme troch, štyroch županov a zrušíme prezidentský sen Roberta Fica“.

V súčasnosti Frešo rokuje s ostatnými stranami pravice o podpore pre svoju osobu v Bratislave. Smer už proti nemu postavil Moniku Beňovú.

Kandidáta na prezidenta Smer predstaví až koncom roka.