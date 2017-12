Majetok nepriznalo najviac funkcionárov odkedy platí zákon

Zo 48 funkcionárov, ktorí nepodali majetkové priznanie, sú štyria stále vo funkcii. Hrozí im len pokuta.

15. apr 2013 o 11:17 SITA

BRATISLAVA. Majetkové priznania tento rok podľa predsedu parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslava Beblavého neodovzdal najvyšší počet verejných funkcionárov od čias prijatia ústavného zákona v roku 2004.

Tých funkcionárov, ktorí priznanie neodovzdali, čaká pokuta do výšky mesačného platu. Majetkové priznanie však dodať nemusia.

Verejní funkcionári mali do parlamentu predložiť majetkové priznania za rok 2012 do 2. apríla.

V minulosti ich bolo do dvadsať

Podľa Beblavého povinnosť podať majetkové priznanie malo 650 verejných funkcionárov.

Včas ich podalo 599, štyridsiati ôsmi ich nepodali vôbec, z toho štyria sú stále verejnými funkcionármi, traja priznania podali oneskorene.

Podľa Beblavého 48 neodovzdaných priznaní je historicky najvyšší počet od prijatia ústavného zákona v roku 2004. V minulých rokoch si zákonnú povinnosť nesplnilo do 20 funkcionárov.

„Voči 51 funkcionárom, ktorí neodovzdali alebo odovzdali majetkové priznania neskoro, by mal výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začať konanie, a ak rozhodne, že prišlo k porušeniu zákona, potrestá ich pokutou vo výške mesačného platu,“ povedal s tým, že pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu a dá sa odhadnúť, že v tomto prípade dosiahnu 40- až 60-tisíc eur.

Priznania budú po novom

Podľa Beblavého za nárastom počtu nepodaných priznaní môže byť koniec volebného obdobia, pretože zo 48 je 44 funkcionárov takých, ktorí vo funkcii v roku 2012 skončili.

„Sú to ľudia, ktorí si to neuvedomili, alebo sa im to nechcelo odovzdať,“ hovorí.

Druhým dôvodom podľa neho môže byť aj fakt, že v minulosti sa takým ľuďom posielal aj list s upozornením, ale v roku 2011 sa z úsporných dôvodov zrušil, pretože tak ako občania, aj verejní funkcionári majú poznať svoje povinnosti.

Verejní funkcionári by už na budúci rok mali podávať majetkové priznania po novom.

Podľa navrhovanej novely ich bude môcť výbor pokutovať opakovane, kým majetkové priznanie nedodajú.

„Aj dnes ich väčšina dodatočne pošle, asi aby nevznikol pocit, že majú, čo tajiť,“ dodal.