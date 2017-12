Čaplovič chce meniť kreditový systém pre učiteľov

Minister chce, aby systém získavania kreditov nebol formálny, ale smeroval k ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov.

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič chce meniť kreditový systém pre učiteľov, pomocou ktorého si kurzami a školeniami môžu prilepšiť k platu.

Získané kredity odoberať nemieni, ale chce nastaviť systém tak, aby bol kvalitnejší. Kreditový systém chce výraznejšie orientovať k atestáciám.

Čaplovič chce zmeniť aj počty vybraných akreditovaných pracovísk, kde si môžu učitelia zabezpečiť kredity.

"Niektorí to absolvujú, ani tam nemusia chodiť a dostanú tie kredity. Je to vyslovene formálne," doplnil.

Najlepšie kredity sa podľa neho môžu získavať priamo v školskom sektore.

"Dať možnosť našim školám aj takýmto spôsobom si privyrobiť, aby povedzme či už vysoké školy alebo stredné školy zabezpečovali tento vzdelávací program pre našich učiteľov," povedal minister.

Prilepšiť si môžu o šesť až dvanásť percent

Učitelia majú možnosť prilepšiť si k platu absolvovaním dodatočného vzdelávania v rámci kurzov či školení.

Za ne získavajú kredity a za každých 30 kreditov si k platu prilepšia o šesť percent, maximálne o 12 percent.

Príplatok dostávajú sedem rokov po absolvovaní kurzov či školení, ktoré poskytujú rôzne súkromné spoločnosti, školy, či Metodicko-pedagogické centrum.

Čaplovičov predchodca Eugen Jurzyca učiteľom prisľúbil, že príplatky za získané kredity im zostanú natrvalo.

Minister zatiaľ ponechal sedemročnú platnosť kreditových príplatkov do 1. januára 2015 a avizoval zmeny celého kreditového systému.

"Ja si myslím, že ak niekto, ako v medicíne, získa atestáciu, prvú, druhú alebo ďalšie odborné vzdelanie, tak by to malo platiť, malo by to byť trvalé," povedal Čaplovič.

Chce však zmeny, aby systém získavania kreditov nebol formálny, ale smeroval k ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Zmeny chce konzultovať s učiteľskou obcou a reprezentatívnymi organizáciami v školstve.

"Aby sme si tu na Slovensku nevytvárali Potemkinove dediny," dodal. Zmeny má obsahovať pripravovaná novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Analytička: Začať by mali inde

Podľa analytičky pre vzdelávanie z portálu Nové školstvo Zuzany Zimenovej by sa v prvom rade mali urobiť profesijné štandardy učiteľského povolania, bez ktorých nemá vonkoncom zmysel kreditový systém.

"To je to, čo má vedieť učiteľ začínajúci, čo má vedieť učiteľ s praxou, čo má vedieť učiteľ s prvou atestáciou, s druhou. To znamená, ako sa od seba odlišujú," vysvetlila.

Len v takom prípade má podľa nej nejaké vzdelávanie smerujúce k tomu odlíšeniu zmysel. Udeľovanie príplatkov má význam len v prípade, ak ten učiteľ naozaj preukáže lepšie zručnosti.

"Pokiaľ toto v systéme nebude jasné, tak to bude stále živelné, nech sa urobí akákoľvek úprava. V tom prípade by to radšej mali zrušiť," dodala

Čaplovič pripomenul, že kým v roku 2010 išlo na kredity okolo sedem miliónov eur, v roku 2011 to bolo zhruba 11 miliónov, minulý rok sme už na kredity dali 20 miliónov a tento rok to bude zrejme 35 miliónov eur.