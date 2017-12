Radičová: Uznáme Kosovo, ak Belehrad a Priština podpíšu dohodu

Podľa Ivety Radičovej bude Slovensko aj po uznaní Kosova pokračovať v podpore Srbska v ceste k členstvu v Únii.

15. apr 2013 o 13:30 TASR

BELEHRAD. Pozícia Slovenska bola vždy taká, že uznáme Kosovo, keď Belehrad a Priština podpíšu dohodu o normalizácii vzťahov, citoval belehradský denník Blic bývalú slovenskú premiérku Ivetu Radičovú.

Slovensko bude podľa nej aj potom pokračovať v silnej podpore Srbska v jeho ceste k členstve v Európskej únii.

"Stanovisko predchádzajúcej vlády, ktorú som viedla do roku 2012, bolo také, že na znak podpory Srbsku Kosovo neuznáme, pretože chceme nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. Aj keď nemôžem hovoriť v mene vlády, verím, že keď sa raz tieto vzťahy normalizujú, nie je dôvod na to, aby Slovensko nepodporilo Srbsko i Kosovo ako dva nezávislé štáty," povedala slovenská expremiérka pre Blic.

Na poznámku denníka, že v Srbsku by takýto krok mnohí vnímali ako stratu spojenca v rámci Únie, Radičová odpovedala:

"Slovensko je priateľom nielen Srbska, ale i druhých krajín v regióne, čo najlepšie dokazuje pomoc, ktorú sme poskytli Chorvátsku na ceste k členstvu. Súčasný šéf diplomacie Miroslav Lajčák urobil pre tento región mnoho práce a som si istá, že je pripravený pomôcť aj Srbsku po tom, čo sa začnú rozhovory s Úniou. Aby sme mohli tú pomoc poskytnúť, je potrebné, aby sa našlo riešenie v rokovaniach s Prištinou, pretože od toho závisí aj začiatok rokovaní s Európskou úniou."

"Neverím, že by Srbsko mohlo byť nejakým spôsobom izolované, ale proces rokovaní s Úniou by bol dlhší a menej intenzívny. V tom zmysle sa domnievam, že odmietnutie dohody by nebolo dobrým rozhodnutím," odpovedala Radičová na otázku, či by odmietnutie dohody s Prištinou viedlo k politickej izolácii Srbska.