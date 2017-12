Kollárovci odišli z SaS, zakladajú Liberálnu dohodu

Z SaS vystúpili desiatky členov a polovica tímlídrov. Richard Sulík je rád, že sa hádky skončili.

BRATISLAVA. SaS má v parlamente namiesto jedenástich už len šesť poslancov.

Jozef Kollár, Juraj Miškov, Daniel Krajcer, Juraj Droba a Martin Chren zo strany vystúpili. Rozhodnutie za všetkých oznámili prví traja.

Zo strany podľa nich vystúpilo približne 75 členov a polovica tímlídrov, ktorí tvorili jej program. Medzi odídencami je aj bratislavský mestský poslanec Marián Grexa, ktorý to oznámil na Facebooku.

Na marcovom sneme, kde si SaS volila predsedu, dostal Kollár 121 hlasov, staronový šéf strany Richard Sulík ich mal 134.

Majú dohodu

Rok zmien Kto, kedy, kam Daniel Lipšic a Jana Žitňanská v máji 2012 oznámili vystúpenie z KDH . Založili stranu s názvom Nová väčšina (Daniel Lipšic), v preferenciách má zatiaľ okolo päť percent.

a v máji 2012 oznámili vystúpenie z . Založili stranu s názvom Nová väčšina (Daniel Lipšic), v preferenciách má zatiaľ okolo päť percent. Radoslav Procházka vo február 2013 vystúpil z KDH a založil občianske združenie Alfa. Neskôr oznámil, že chce byť kandidátom „novej pravice“ na prezidenta.

vo február 2013 vystúpil z a založil občianske združenie Alfa. Neskôr oznámil, že chce byť kandidátom „novej pravice“ na prezidenta. V rovnakom čase oznámili Lucia Žitňanská a Miroslav Beblavý vznik projektu Tvoríme Slovensko, ktorý má byť pre ľudí mimo politických strán. Oznámili však, že v SDKÚ chcú zatiaľ zostať.

Odídenci si založili občianske združenie Liberálna dohoda, ktoré má byť „kotvou“ pre všetkých nespokojných liberálnych voličov.

Občianske združenie založili po odchode z KDH Daniel Lipšic aj Radoslav Procházka. Z Lipšicovho združenia je už politická strana, Procházka oznámil, že chce byť prezidentom. Či bude strana aj z Liberálnej dohody, Kollár včera nepovedal.

Bývalí členovia SaS síce rozdelili ďalšiu pravicovú stranu, tvrdia však, že na konci bude spájanie.

„Oslovili nás kolegovia v parlamente, ktorí majú podobné ciele smerujúce k vytvoreniu novej pravice, ktorá by bola schopná postaviť sa vláde Roberta Fica. Nevylučujeme žiadnu z možností,“ hovoril Kollár. Kto alebo prečo ich oslovil, už nechcel povedať. Podľa neho prebiehajú neformálne rokovania, ktoré potrebujú viac času.

Diskusie sa podľa neho netýkajú nového poslaneckého klubu, ktorý by mohli založiť oni s Lipšicom, Janou Žitňanskou a Procházkom.

Na klub treba osem poslancov, limit by splnili. Lipšic však odkázal, že klub nezávislých poslancov nemá zmysel. Nova vraj ide svojou cestou a dvere má otvorené.

Čo je nové?

Novú pravicu spomína okrem bývalých členov SaS ešte Procházka, ktorý chce byť jej kandidátom na prezidenta. Kollár nepovedal, či všetci piati podporujú jeho kandidatúru, ako to v sobotu pre SME povedal Miškov.

Nechcel sa vyjadriť ani k tomu, či bude Daniel Krajcer kandidovať za bratislavského župana. „Nezaoberáme sa tým,“ povedal Krajcer.

Krajské voľby môžu zmeniť aj situáciu v SDKÚ. Lucia Žitňanská s Miroslavom Beblavým, ktorí spustili projekt Tvoríme Slovensko, zatiaľ v strane ostávajú. Zmeniť by sa to mohlo, ak by Pavol Frešo obhájil funkciu župana a posilnil tak svoju pozíciu v strane.

„Na Slovensku nie je stará a nová pravica. Existujú len štandardné politické strany a dobrodruhovia a prebehlíci z týchto strán,“ povedal Frešo.

Kollárovci hovoria, že medzi nimi a SaS nie je žiadny rozdiel v hodnotách. Prekážal im Sulíkov „štýl“ komunikácie a robenia politiky, SaS sa vraj zradikalizovala. Sulík podľa nich nevedel dodržať slovo ani dohody.

„Už teraz prejavujú záujem o pridanie sa k nám desiatky bývalých členov,“ povedal Kollár.

„Konečne sme sa zbavili permanentného konfliktu a môžeme pracovať na napĺňaní programu. SaS je iba jedna a tá funguje ďalej,“ povedal Sulík.

Téma ho otravovala a je rád, že sa skončila. Tvrdí, že SaS má asi 300 členov a včera evidoval odchod iba päťdesiatich.